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Carrera Cup Italia | Mugello: il canto di Galli in Michelin Cup!

L'alfiere Ebimotors ha centrato la prima pole nella categoria e, pur dovendo scattare dal fondo in gara 1, nel corso del weekend potrebbe diventare ago della bilancia nella ravvicinata contesa per il titolo che vede coinvolti Girondi, Brusa, Stefanelli e il compagno di squadra De Giacomi...

Gianluca Marchese

Pubblicato: 31 ott 2026, 12:19

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Andrea Galli, Ebimotors

Foto di: AG Photo

Al Mugello CIrcuit è forse un record come circostanza eccezionale quanto successo nella qualifica dell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup italia per quanto riguarda la Michelin Cup.

Ed ecco perché c'è da attendersi i fuochi d'artificio, se non i "brividi", visto che ormai ci si accinge a celebrare Halloween, nella corsa al titolo. A fronte di una classifica di categoria che, al netto degli scarti e considerando l'assenza di Fenici, recita Girondi-Brusa-Stefanelli-De Giacomi-Galli, la qualifica per gara 1 ha sancito Galli-De Giacomi-Stefanelli-Brusa-Girondi!

L'esatto opposto, insomma. Con tra l'altro l'unico non coinvolto nella disfida a prendersi la pole position per entrambe le corse. Anche se con un però grosso come una casa, perché Andrea Galli, alla prima stagione in Carrera Cup Italia con Ebimotors e ora alla prima pole, nella gara 1 di oggi pomeriggio dovrà scontare una penalità che lo retrocede a fondo schieramento, promuovendo davanti a tutti proprio il compagno di squadra De Giacomi.

Ancora a bocce ferme, la situazione lo mette di fatto nelle condizioni di poter diventare un vero e proprio ago della bilancia nella corsa al titolo. Che può anche diventare un ruolo piuttosto scomodo. Al netto dei possibili scenari, in ogni caso, resta la bella (e doppia) prestazione sfoderata in qualifica.

Galli la commenta così: "Non sono sorpreso per i crono realizzati. Nei turni precedenti ci eravamo un po' nascosti, ma sapevo che avevo il colpo per andare in pole position. Chiaro che farne due, con questi distacchi, al Mugello, che è la prova del nove per tutti i piloti, mi rende ultra contento. Peccato solo per la penalità che devo scontare in gara 1, ma so di avere il passo per risalire, quindi vediamo".

Il risultato di stamattina ha almeno in parte sorpreso, ma non è comunque figlio del caso: "Qui devi curare tutti i minimi particolari - conclude Galli - e tra l'altro per questo ringrazio naturalmente Borghi, ma anche i tecnici perché nei turni in cui ci siamo coperti abbiamo cercato tutti i dettagli per arrivare a poter fare ciò che abbiamo fatto in qualifica. Non puoi trascurare niente, il Mugello è un circuito stra-completo e quindi sono tre volte soddisfatto!"

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