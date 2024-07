Carrera Cup Italia | Mugello, i campioni rimuginano: "Torneremo più forti a Imola"

Mentre Ten Voorde continua a mietere punti e anche gli altri nomi stranieri più attesi hanno saputo togliersi la soddisfazione di una vittoria o almeno di un podio, in Porsche Carrera Cup Italia proprio i piloti italiani soffrono più del dovuto, oltre che delle aspettative. E nel terzo round del Mugello Circuit, quello di metà stagione andato in scena lo scorso weekend, non si è registrata un'inversione di tendenza, pur tra qualche sprazzo qua e là.

Prendendo ad esempio la circostanza più lampante, a inizio stagione era davvero difficile pensare che i tre italiani già titolati, Iaquinta, Quaresmini e Cerqui, non avrebbero mai centrato il podio nella prima metà di campionato (3 round per un totale di 6 gare e quindi 18 gradini del podio).

Le circostanze per cui ciò si è invece verificato, compresa qualche ghiottissima occasione persa, sono naturalmente diverse. Il denominatore comune è che al Mugello, perlopiù per ragioni tecniche, i tre si sono ritrovati a battagliare, anche fra loro, appena dentro o appena fuori dalla top-10.

Un weekend fatto insomma di piazzamenti e qualche bel sorpasso ma avaro di reali soddisfazioni e che alla vigilia portava invece un'evidente volontà di prendersi una sonora rivincita dopo un inizio di stagione piuttosto complicato o, nella migliore delle ipotesi, altalenante.

Quaresmini, in realtà contento per come si comportava la macchina, ha pagato una qualifica poco fortunata nella quale è sceso in pista con un non ideale livello di pressione pneumatici. In gara 1 ha rimontato a suon di sorpassi, in gara 2 è invece andato in difficoltà.

Iaquinta e Cerqui, invece, non erano a posto a livello di messa a punto ed entrambi già ora guardano al rientro a Imola dopo la pausa estiva. Proprio su quell’appuntamento e per lui anche su quello a Monza in Supercup il 1° settembre scommette Iaquinta, che sottolinea: “Quello del Mugello è stato un weekend difficile sotto il profilo tecnico e purtroppo quest’anno per motivi diversi non è stato il primo. Di questo sono dispiaciuto, ma dobbiamo anche avere pazienza".

"Siamo andati in crescendo - spiega l'alfiere di Prima Ghinzani - e in gara 2 la macchina è molto migliorata rispetto a gara 1, anche se all’inizio mi hanno spinto fuoripista all’Arrabbiata 2 e ho dovuto recuperare qualche posizione persa nell’episodio. Ho fatto tutto quello che si poteva e il ritmo decisamente più veloce riscontrato domenica significa che abbiamo agito nella giusta direzione. Con la squadra abbiamo ancora tanti impegni e c’è ancora da lavorare, ma sono sicuro che dopo la pausa ci faremo trovare pronti.”

Sulla stessa linea Cerqui: "Non possiamo nascondere come sia stato un weekend al di sotto delle nostre aspettative. Nel test ho chiuso primo e l'auto sembrava molto buona, ma già nel pomeriggio quando le temperature si sono alzate abbiamo fatto fatica con setup e passo gara. Abbiamo lavorato per migliorare la situazione in vista delle qualifiche e pensavamo di essere riusciti a trovare la quadra, ma abbiamo avuto comunque grandi difficoltà col posteriore. Ho fatto fatica in gara 1, mentre nella seconda corsa siamo andati un po' meglio. Non ci perdiamo d'animo: avremo tempo per analizzare tutti i dati ed arrivare ad Imola carichi di determinazione".

Altri due protagonisti (di fatto mancati) al Mugello non hanno mai vinto il titolo ma uno, Bertonelli, lo ha sfiorato in almeno due occasioni, mentre in passato Festante è stato già premiato come migliore promessa tra i giovani e ormai vanta una certa esperienza, ulteriormente aumentata quest'anno anche con la partecipazione a tempo pieno in Supercup.

Competitivo a livello di performance grazie anche a una 911 GT3 Cup ben messa a punto dal team TDE, Bertonelli ha avuto la grande chance di scattare dalla prima fila in gara 2, ma un jump start e la inevitabile penalizzazione di 5 secondi gli hanno negato la terza posizione nella quale aveva tagliato il traguardo in scia a Ten Voorde e Klein.

Una "leggerezza" costata molto e un vero peccato per il pilota toscano, che pure avrà occasione di rifarsi e in generale fra gli italiani finora è quello che è riuscito a guadagnarsi le chance più ghiotte, anche se poi non concretizzate.

Anche Festante ha avuto la sua occasione migliore, nel suo caso in gara 1, quuando scattava terzo dalla griglia di partenza. Poi sceso in top-5, il pilota campano è uscito di pista alla San Donato con conseguente ritiro ed comunque riuscito a riscattarsi almeno parzialmente in gara 2, dove ha ottenuto il quarto posto, suo miglior piazzamento stagionale.

“Le sensazioni sono state molto buone - ha dichiarato il driver di Dinamic Motorsport nel post-Mugello -, abbiamo fatto un bello step rispetto alle precedenti gare soprattutto in termini di velocità. Mi sono sentito bene e mi dispiace aver dovuto sacrificare gara 1 per un mio errore. In gara 2 ho usato le gomme nuove, ma non ho avuto il beneficio che mi sarei aspettato. Il livello si conferma altissimo e visto l’epilogo della prima sfida ho cercato di andare con il mio miglior passo per incamerare punti”.