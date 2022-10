Carrera Cup Italia | Mugello: gli interrogativi allo start del gran finale

Carica lettore audio

Tutti presenti al briefing con il direttore di gara Massimiliano Ghinassi i 31 protagonisti del gran finale della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello. Con tutti i titoli ancora da assegnare, è così iniziato l'ultimo weekend 2022 del monomarca tricolore, le cui prove libere sono previste nel pomeriggio con lo start che sarà dato con 5 minuti di ritardo.

Il perché risiede nel ritardo delle partenze delle altre categorie in mattinata, causato dall'eccessiva nebbia. Una circostanza che già lo scorso weekend qualche fastidio lo ha causato al Gruppo Peroni e che se si ripetesse nei prossimi giorni potrebbe rappresentare un tema, soprattutto considerando che i turni Carrera Cup sono tutti al pomeriggio e allora qualcuno ha già tirato in ballo la questione di come comportarsi in caso di competizione al... buio!

Fra l'altro si è anche tornati a parlare di possibilità di bagnato sabato in gara 1, con il meteo che rende ancora un po' dubbiosi, soprattutto visto il periodo. Probabilmente domani si avranno previsioni definitive.

Per quanto riguarda piloti e team, attese le sfide per i titoli Quaresmini-Amati nell'assoluta, Cassarà-De Giacomi in Michelin Cup, Scannicchio-Venerosi in SIlver Cup e Ombra-Ghinzani Arco fra le squadre, con una situazione di "scarti" e pneumatici "jolly" piuttosto lineare.

Per quanto riguarda il set di Michelin nuove in più da poter utilizzare nel weekend, l'unico ad averle terminate è Benny Strignano, mentre tutti gli altri contendenti al vertice potranno usufruirne e sarà interessanti quanti effettivamente lo faranno (chi cerca il titolo molto probabilmente, ma si annuncia anche gran battaglia per ll podio generale...) e quando nei vari turni previsti.

Gli "scarti" sono invece minimi. Riguardano l'assoluta, con Quaresmini che eventualmente eliminerebbe 6 punti e Amati 4, e la Silver Cup, con Scannicchio alla quota eventuale di soli 2 punti. Difficilmente questa variabile potrà fare la differenza.