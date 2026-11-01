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Carrera Cup Italia | Mugello: gara 2 ha ancora tanto da decidere...

Dopo il caos del sabato che ha incoronato Bristot campione, si riparte dalla sua pole con Van Soelen e Delli Guanti all’inseguimento ed è attesa per le sorti dei titoli Team e Michelin Cup, nella quale sarà battaglia Girondi-Stefanelli con Brusa nel ruolo di outsider

Gianluca Marchese

Pubblicato: 1 nov 2026, 09:45

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2026_pcci06_Mugello_gara1_La partenza della corsa

Foto di: AG Photo

Si riparte. La Porsche Carrera Cup Italia conclude oggi il suo 2026 con la disputa di gara 2 dell'ultimo round. Al Mugello Circuit è quasi tutto pronto per la sfida che dovrà ancora delineare la top-5 di campionato con sfida Haughton-Festante proprio per il quindi posto, mentre i titoli da assegnare sono quello Team e la Michelin Cup.

Nel primo la sfida resta quella tra Target e Dinamic. Target vanta 19 punti di vantaggio, ma non potrà gestire più di tanto, visto che Dinamic ha il "solito" Bristot, fresco campione assoluto e Rookie, in pole position.

La squadra altoatesina risponde con Van Soelen in prima fila e questo è già uno scenario interessante. Aggiungiamo Delli Guanti, che con il Team Q8 Hi Perform cercherà di migliorare il secondo posto di gara 1, rimastogli un po' sullo stomaco per non aver sfruttato l'occasione della super pole position settata con record sabato mattina.

Il vincitore del Talent Pool 2026 dovrebbe aver resettato tutto e smaltito la delusione, anche perché non può permettersi nemmeno di abbassare la guardia alle sue spalle, visto che Quaresmini è in agguato con Prima Ghinzani: quarto in griglia e comunque buon quarto in campionato.

Scorrendo le file, seguono Voisin, che con Ombra Racing dovrà farsi perdonare la non ideale partenza di ieri, Cerqui, Festante (pedina "strategica" di Target), Butti (buona P8) e, fermandosi alla top-10, Schaap e Hoffner, che in gara 1, a causa di quest'ultimo (poi penalizzato), sono arrivati ai ferri corti proprio al via.

Dopo il crash di ieri, Tauscher e Zendeli, che sta bene ed è rientrato nel paddock già ieri sera dopo gli accertamenti del caso, come prevedibile non prenderanno il via di gara 2 e saranno dunque 28 i piloti protagonisti. Al momento c'è un'incognita meteo perché potrebbe anche cadere una leggera pioggia.

Grande attenzione è rivolta alla Michelin Cup, nella quale Galli parte in pole con Ebimotors, ma il titolo è una questione tra Stefanelli e Girondi, che in classifica lo precede di 3 punti ma sulla griglia odierna è costretto a inseguire con in mezzo anche Brusa.

L'alfiere di Prima Ghinzani ha a sua volta ancora qualche speranza di agguantare l'alloro massimo, ma paga 9 punti di gap con 15 in palio. In griglia si posizionerà proprio al fianco di Stefanelli e si capirà presto se il driver lombardo avrà smaltito la sfortunatissima gara 1, quando per colpe non sue ha collezionato uno "zero" pesantissimo...

La qualifica per gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’48”983 02. Senna Van Soelen Target +0"396 03. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"512 04. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"585 05. Callum Voisin Ombra Racing +0"617 06. Alberto Cerqui Ebimotors +0"653 07. Aldo Festante Target +0"812 08. Marco Butti TDE +0"842 09. Nathan Schaap Ombra Racing +0"865 10. Hjelte Hoffner TDE +0"948 11. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0"962 12. Paul De Prenter TDE +1"076 13. Eugenio Pisani Dinamic Motorsport +1"085 14. Max Mutschlechner Target +1"095 15. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +1"114 16. Diego Bertonelli BeDriver +1"153 17. William Mezzetti Dinamic Motorsport +1"175 18. Alexander Tauscher * Prima Ghinzani * +1"323 19. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"635 20. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +2"021 21. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +2"127 22. Andrea Galli Ebimotors +2"229 23. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +2"256 24. Cesare Brusa Prima Ghinzani +2"301 25. Luciano Martinez Ombra Racing +2"371 26. Karen Gaillard Ombra Racing +2"381 27. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +2"392 28. Alex De Giacomi Ebimotors +2"477 29. Lee Mowle BeDriver +4"409 30. Lirim Zendeli * BeDriver * * +19”265 *non prendono parte alla gara

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