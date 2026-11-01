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Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot implacabile in gara 2!

Stavolta è la pioggia a rendere "pazza" la seconda corsa del weekend, nella quale il neo-campione di Dinamic vince il duello-show con Van Soelen, 2° e protagonista del titolo Team di Target. Sul podio anche Voisin. In Michelin Cup trionfo finale di De Giacomi, il campione è il padrone di casa Stefanelli. E ora il 2027 con la nuova 911 Cup

Gianluca Marchese

Modificato: 1 nov 2026, 12:10

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Andrea Briustot in azione al Mugello

Foto di: AG Photo

Andrea Bristot non molla un centimetro e sotto alla pioggia vince anche l'ultima gara stagionale della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit. Che poi è anche l'ultima delle attuali 911 GT3 Cup prima dell'arrivo della nuova 911 Cup il prossimo anno.

Il neo-campione del monomarca tricolore ha ulteriormente impreziosito una stagione quasi perfetta con il settimo sigillo in 12 gare, vincendo lo splendido duello che il poleman di giornata ha ingaggiato con Senna Van Soelen.

Scattato secondo, l'olandese era riuscito a sorprendere in zona Materassi-Borgo San Lorenzo il bellunese di Dinamic Motorsport nel giro precedente alla bandiera rossa che ha interrotto temporaneamente gara 2 dopo che la 911 GT3 Cup di Paul De Prenteer, toccato sul retrotreno da Hjelte Hoffner, è finita contro le barriere all'uscita dalla Scarperia, ribaltandosi di lato.

Una dinamica "spettacolare" quanto innocua, con il giovane olandese uscito immediatamente dalla Porsche, che ancora una volta ha ottimamente assorbito urto e "giravolta", ma interruzione necessaria per ripristinare le barriere e tutt ele condizioni di sicurezza.

Dopo circa un quarto d'ora gara 2 ha potuto riprendere regolarmente sotto safety car e un paio di tornate dopo Bristot ha ripreso le redini della corsa restituendo il sorpasso a Van Soelen, che ha cercato di resistere in un bellissimo duello.

Poi il neo-campione è riuscito a prendere quel margine di sicurezza necessario per un finale "tranquillo" e ha concluso davanti all'olandese, che oltre al secondo posto con Target può celebrare il titolo Team 2026, seocnda volta per la compagine alto-atesina dopo il trionfo del 2024.

Sul podio i due sono stati raggiunti da un brillante Callum Voisin. Il rookie britannico di Ombra Racing ha concluso la stagione in stile vincendo il duello con Pietro Delli Guanti nel primo giro della corsa.

L'inglesino e l'alfiere del Team Q8 Hi Perform, quarto al traguardo, si ritroveranno al Porsche Junior Shoot Out a metà novembre a Portimao per giocarsi la selezione internazionale che Porsche Motorsport riserva ai migliori talenti under 23.

In top-5 ha quindi concluso Hoofner, ma sull'olandese pesa l'investigazione per il contatto con il compagno di squadra De Preenter, mentre il quinto posto, rimanendo in casa del team TDE, è sfumato anche per Marco Butti.

Particolarmente a suo agio sul bagnato, il pilota comasco ha a lungo conservato la top-5, ma nel finale ha pagato con un testacoda e 5 secondi di penalità il contatto che ha costretto al ritiro Alberto Cerqui (Ebimotors).

Alle spalle di Hoofner, sul traguardo è così risalito fino alla sesta piazza un combattivo Diego Bertonelli con la prima 911 GT3 Cup di BeDriver, seguido da Aldo Festante (Target) e un arrembante Ermanno Quintieri, in decisa rimonta con Omnia Motorsport.

La top-10 è quindi completata da Gianmarco Quaresmini, nono con Prima Ghinzani, e Luciano Martinez, decimo davanti a Benjamin Berta. Sia per l'alfiere argentino di Ombra Racing sia per il giovane ungherese di Malucelli Motorsport la maniera migliore per riscattare la sfortuna che li aveva colpiti ieri in gara 1, quando erano stati costretti allo stop da un lungo di Andrea Girondi alla San Donato.

In quel frangente, si era ritirato anche l'incolpevole Alex De Giacomi, che aveva dovuto dire addio ai sogni di titolo in Michelin Cup, ma oggi in gara 2 il driver bresciano di Ebimotors si è prontamente rifatto vincendo la categoria davanti al padrone di casa Stefano Stefanelli.

E per il pilota toscano di Malucelli Motorsport esplode proprio al Mugello la gioia per il primo titolo centrato in Michelin Cup grazie al sorpasso finale in classifica nei confronti di Girondi, protagonista di un weekend non all'altezza ei precedenti e in gara 2 soltanto quinto alle spalle sia di Andrea Gali (Ebimotors) sia di Cesare Brusa, altro grande protagonista della stagione che con Prima Ghinzani è salito sul terzo gradino del podio condiviso con De Giacomi e il neo-titolato Stefanelli.

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