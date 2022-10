Carrera Cup Italia | Mugello, gara 1: Masters leone, Quaresmini campione

Carica lettore audio

Gara 1 dai tanti verdetti quella che al Mugello ha marchiato il sabato dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia. Keagan Masters ha vinto dalla pole position e con giro più veloce (1'51"608) coronando una giornata perfetta per il team AB Racing e ottenendo il secondo successo consecutivo.

Con lui sul podio sono saliti Diego Bertonelli, che con BDriver ha provato a insidiarlo fino all'ultima curva dopo aver bruciato in partenza Matteo Malucelli, che partiva in prima fila davanti a lui, e lo stesso Malucelli, che con la 911 GT3 Cup gestita dal team di famiglia è stato bravo al penultimo giro a riagguantare il podio con un bel sorpasso su Gianmarco Quaresmini alla curva Scarperia.

Proprio Quaresmini è in ogni caso il più felice a fine gara. Al pilota di Ombra Racing è bastato il quarto posto per artigliare il secondo titolo personale nel monomarca tricolore, già conquistato nel 2018. Attento a non commettere errori o imprudenze, pur senza mai demordere o agevolare il continuo pressing di Malucelli, il pilota bresciano ha preceduto sul traguardo Alberto Cerqui, al quale succede nell'albo d'oro.

Il campione 2021 è arrivato negli scarichi del rivale soltanto all'ultimo giro dopo essersi sbarazzato di Giammarco Levorato (Tsunami RT), ma si è dovuto accontentare del quinto posto finale, portando comunque punti alla causa di Ghinzani Arco Motorsport, ancora in corsa per il titolo team proprio sui rivali di Ombra.

Dopo un ottimo avvio, Levorato ha dovuto arrendersi anche ad Andrea Fontana pochi minuti dal termine, perdendo quel sesto posto che gli avrebbe consentito di scattare in pole position sulla griglia invertita di gara 2 domani pomeriggio. La pole è dunque del pilota di Bonaldi Motorsport, sesto al traguardo oggi.

A seguire Levorato settimo, Lodovico Laurini è riuscito a conservare l'ottava piazza nello spettacolare triello che tra sorpassi e controsorpassi ha visto concludere nono un brillante Jorge Lorenzo per il Team Q8 Hi Perform (ormai il campione MotoGP è stabilmente in lotta con i migliori) ed Enrico Fulgenzi, che con la sua EF Racing ha completato la top-10 davanti a Leo Caglioni (Ombra Racing)

Nella lotta avrebbero potuto inserirsi anche Benny Strignano e Giorgio Amati, ma quest'ultimo, che ha definitivamente dato l'addio alle speranze di titolo assoluto, è stato autore di un sorpasso azzardato alla Scarperia colpendo il pilota di Villorba Corse.

Entrambi sono finiti in testacoda e sono stati costretti a rimontare posizioni: Strignano ha concluso 15esimo con almeno un punticino per la classifica, l'alfiere Ghinzani Arco Motorsport è invece risalito 17esimo ma è stato classificato 18esimo dopo l'aggiunta dei 5 secondi di penalità comminatigli per la manovra e che completano in maniera ancor più beffarda le sfortune e le storture di un weekend finora da dimenticare per il giovane riminese.

I giochi per il titolo si sono risolti anche in Michelin Cup. In categoria la gara è stata dominata da Alberto De Amicis (Ebimotors), che ha bruciato il compagno di squadra Paolo Gnemmi (poi 4°) in partenza e ha poi vinto con ampio margine.

Alle sue spalle ha concluso Alex De Giacomi, secondo con Tsunami RT dopo un sorpasso alla Bucine sul rivale per il titolo Marco Cassarà. Il pilota romano non ha rischiato nulla nel frangente e ha badato soltanto a tagliare il traguardo al terzo posto.

Un podio che per l'alfiere di Raptor Engineering significa terzo titolo personale in Michelin Cup, il secondo consecutivo conquistato con il team diretto da Andrea Palma.

Anche la Silver Cup, infine, ha il suo campione: è Davide Scannicchio. Dopo il brivido con Amati in qualifica, il pilota veronese ha "alzato" la sua prima Silver Cup con il team ZRS Motorsport. Gli sono bastati i punti del terzo posto sul podio.

Max Montagnese ha invece vinto la gara dalla pole position davanti a Paolo Venerosi (Ebimotors) ritornando al successo nella categoria che vinse lo scorso anno dopo il suo rientro a metà di questa stagione. Per il calabrese è la prima vittoria firmata insieme a Raptor Engineering.

Domani (domenica) l'ultima corsa della stagione deciderà il titolo Team (sfida Ombra-Ghinzani Arco, come accennato) con partenza alle 15.55 e diretta tv su Sky Sport Arena, Cielo e sul web attraverso il sito ufficiale www.carreracupitalia.it. Al termine del weekend la nomination del miglior giovane dello Scholarship Programme.