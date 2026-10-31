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Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot vince gara 1 ma è sotto investigazione

Il pilota di Dinamic Motorsport brucia Delli Guanti in partenza, ma in una corsa caotica è sub judice per una ripartenza dalle tre safety car impiegate, l'ultima conclusa in bandiera rossa a chiudere definitivamente la gara per un brutto colpo ricevuto da Zendeli, centrato da Tauscher e ora in ospedale per accertamenti

Gianluca Marchese

Pubblicato: 31 ott 2026, 16:53

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Andrea Bristot, DInamic Motorsport

Foto di: AG Photo

Il sabato dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello si conclude con una caotica gara 1, vinta al traguardo da Andrea Bristot, che però, dopo aver bruciato il poleman Pietro Delli Guanti in partenza, è tuttora sotto investigazione per una possibile infrazione commessa alla ripartenza da una delle prime due safety car impiegate dalla direzione gara per rimuovere alcune vetture finite nella ghiaia in vari punti della pista.

La corsa è stata poi interrotta e decretata conclusa per una bandiera rossa esposta dopo la terza safety car entrata in pista per un brutto colpo ricevuto dalla 911 GT3 Cup di Lirim Zendeli, centrato dalla vettura di Alexander Tauscher, che ha perso il controllo sul rettifilo in conseguenza di un contatto su Diego Bertonelli.

Decollato sul parafango dell'auto del pilota toscano, Tauscher è poi finito contro le barriere e in seguito, tagliando la San Donato, a velocità ancora piuttosto sostenuta ha colpito lateralmente la 911 GT3 Cup dell'incolpevole Zendeli, che in quel momento stava percorrendo la stessa curva.

La seguente bandiera rossa decretava la fine della gara e permetteva immediati soccorsi. Il pilota tedesco del team BeDriver, comunque cosciente, è stato portato al centro medico del circuito e in seguito all'ospedale di Borgo San Lorenzo per effettuare accertamenti con una tac.

Sotto il profilo sportivo, al momento la classifica recita Bristot vincitore (con anche il giro più veloce) davanti a Delli Guanti e Senna Van Soelen, mentre in Michelin Cup svetta il padrone di casa Stefano Stefanelli, che ha preceduto Andrea Galli e Andrea Girondi.

Ritirati, invece, altri due contendenti alla Michelin Cup. Cesare Brusa ha dovuto alzare bandiera bianca poco dopo la partenza della corsa per un contatto provocato da Karen Gaillard (penalizzata con un driver throguh) che lo ha spedito nella ghiaia della Luco-Poggio Secco. Da qui la prima, immediata safety car,

Alex De Giacomi, invece, è rimasto coinvolto poco dopo in una multipla carambola che alla San Donato l'ha costretto a ritiro insieme a Benjamin Berta e Luciano Martinez. E da qui la seconda safety car. Durante la successiva ripartenza, poi, l'incidente Tauscher-Zendeli.

In attesa delle decisioni dei commissari sportivi in relazione ai numerosi contatti avvenuti e alla possibile infrazione di Bristot, al più presto i prossimi aggiornamenti qui su Motorsport.com.

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