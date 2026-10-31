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Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti non molla: "Ora vincere!"

Autore della pole da record in qualifica stamattina, l'alfiere del Team Q8 Hi Perform proverà a tenere aperte le speranze di titolo nell'odierna gara 1 delle 15.40 (diretta DAZN), anche se Bristot è lì in agguato in prima fila...

Gianluca Marchese

Pubblicato: 31 ott 2026, 13:48

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Pietro Delli Guanti, Team Q8 Hi Perform

Foto di: AG Photo

Nonostante la pole position centrata per gara 1 di oggi pomeriggio, non sarà un compito semplice per Pietro Delli Guanti mantenere vive le speranze di titolo nei confronti di Andrea Bristot nell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso al Mugello Circuit.

Il giovane portacolori ufficiale del Team Q8 Hi Perform però non ha alcuna intenzione di mollare e dopo il nuovo record del circuito, canto del cigno perfetto per l'ultima qualifica della 911 GT3 Cup prima dell'arrivo della nuova vettura, punta dritto alla corsa odierna (ore 15.40, diretta DAZN e www.carreracupitalia.it).

"Sono davvero felicissimo per la pole position - ha dichiarato il driver di origini pugliesi dopo la qualifica -; era quello che ci voleva per chiudere bene il campionato e far capire che comunque possiamo anche essere tra i protagonisti che stanno al vertice. Qui poi ci tenevo in maniera particolare, perché il Mugello è una delle mie piste preferite, ora sarà fondamentale partire bene e cercare di finalizzare una bella vittoria."

Si può dire che il primo obiettivo del weekend gli è riuscito (anzi, il secondo, dopo la vittoria della nomination del Talent Pool), ma al suo fianco Bristot, a sua volta, è il solito mastino che l'ambiente conosce ormai bene e in gara 1 si accomoderà in prima fila.

Non a caso, "forse al titolo ci penserò più domani in gara 2 se riusciamo a tenerlo aperto, oggi voglio vincere", è il commento di Delli Guanti. Molto lineare e ormai sempre più concreto nella sua decisa crescita all'interno del circus di Porsche.

Venendo al risultato tecnico-sportivo in sé della qualifica, per Delli Guanti è arrivato un primato che in 1'48"731 migliora di 3 decimi il precedente (1'49"025, Marvin Klein 2025) e che lui stesso racconta così: "Il giro è stato molto pulito, ero anche molto al limite, avevo il setup ideale per fare un solo tentativo perché poi iniziavo a soffrire di sovrasterzo. Avevo solo quel giro e sono riuscito a sfruttarlo come volevo e devo dire che è uscito un bel record. Un giro quasi perfetto. Semmai avrei potuto fare molto meglio per il secondo miglior tempo personale valido per la griglia di gara 2".

Che cosa è mancato per riuscirci è presto svelato: "Un po' di confidenza nel secondo tentativo perché la macchina iniziava a muoversi e non sono stato rapido abbastanza ad adattarmi. Ho subìto un po' l'avanzamento della gomma che iniziava a degradare. Però sono contento di aver fatto pole e terzo piuttosto che secondo e secondo!".

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