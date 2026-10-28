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Carrera Cup Italia | Mugello, Delli Guanti: "Non lascerò nulla di intentato"

Nel weekend il pilota del team Q8 Hi Perform arriva all'ultimo appuntamento stagionale come unico possibile avversario di Bristot per il titolo e anche se sono 28 i punti da recuperare è quanto mai determinato a chiudere da protagonista una stagione che l'ha visto crescere e maturare tanto nel monomarca Porsche

Gianluca Marchese

Pubblicato: 28 ott 2026, 16:35

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Pietro Delli Guanti, Team Q8 Hi Perform

Foto di: AG Photo

Inizia già domani con il test pre-weekend del giovedì l'ultimo e decisivo atto della Porsche Carrera Cup Italia 2026, di scena al Mugello Circuit con in previsione due gare molto accese tra sabato e domenica.

Tra i protagonisti più attesi c'è senza dubbio Pietro Delli Guanti, che si presenta al round conclusivo della stagione occupando la seconda posizione nella classifica generale.

Il distacco nei confronti del leader Andrea Bristot è importante (ben 28 punti, la metà precisa dei 56 a disposizione), ma il pilota di origini pugliesi, scelto quest'anno come alfiere ufficiale del Team Q8 Hi Perform, la cui 911 GT3 Cup è gestita in pista da Dinamic Motorsport (la stessa squadra di Bristot), ha tutte le ragioni per crederci, anche perché è l'unico tra i rivali del bellunese a poterselo matematicamente permettere.

Poi perché una finale è pur sempre una finale e almeno fino al termine di gara 1 sabato può succedere di tutto. Sarà proprio questo il primo target del suo weekend: riuscire a portare il duello di vertice almeno fino alla gara 2 di domenica, che concluderà definitivamente la stagione.

Per Delli Guanti è poi stata un 2026 vissuto costantemente nelle posizioni di vertice, durante il quale il giovane laureando in Ingegneria a Modena ha saputo distinguersi non solo per la velocità messa in mostra (centrata anche la prima vittoria personale a Vallleunga), ma soprattutto per la continuità di rendimento e una crescita davvero notevole nell'ambito del monomarca di Porsche Italia e del Talent Pool, che, a proposito, può anche aggiudicarsi come miglior under 23 della stagione.

“Arriviamo al Mugello dopo un'annata davvero intensa - commenta Delli Guanti -, nella quale abbiamo dimostrato di poter essere competitivi su ogni circuito. Essere secondi in campionato alla vigilia dell'ultimo appuntamento è sicuramente importante, ma sappiamo che c'è ancora molto per cui lottare. Voglio affrontare questo weekend dando il massimo, senza lasciare nulla di intentato."

Il concetto è chiaro. Da qui la "ricetta" per metterlo in pratica, tecnicamente e con l'entusiasmo del caso: "Il Mugello è una pista bellissima, molto tecnica, dove sarà fondamentale trovare subito il giusto feeling con la vettura. Insieme a tutto il team abbiamo lavorato duramente durante l'anno e vogliamo chiudere questa stagione nel migliore dei modi!”.

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