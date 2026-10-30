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Carrera Cup Italia | Mugello decisivo anche in Porsche Taycan Rush

Tra sabato e domenica torna in pista il monomarca 100% elettrico di Porsche, che assegnerà il titolo in una sfida tutta in famiglia tra papà Andrea Levy, attuale capoclassifica, e la figlia Federica, mentre la sorpresa è l’esordio nella serie di Kristian Ghedina

Gianluca Marchese

Pubblicato: 30 ott 2026, 16:47

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Azione in pista per le Porsche Taycan Turbo GT del Centro Porsche Firenze e CP Bologna

Foto di: AG Photo

Attenzione all’elettrico e a un finale ad “alta tensione” ma... in famiglia. Nello stesso weekend della Carrera Cup Italia, il Mugello Circuit è palcoscenico conclusivo della Porsche Taycan Rush 2026, anche in questo caso decisivo.

La seconda edizione della serie annuncia un finale davvero incerto che saggerà le abilità dei protagonisti al volante delle Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach gommate Pirelli, che proprio sui saliscendi del circuito toscano possono sprigionare non solo gli oltre mille cavalli di cui dispongono, ma nella maniera più varia permettere di utilizzare le numerose tecnologie all’avanguardia che le contraddistinguono, fondamentali per gestire le varie fasi delle gare in stile time attack tra velocità, rispetto delle “slow zones” e strategia su consumi e temperature.

La corsa al titolo vive sulla sfida tra papà Andrea Levy, attuale leader con il Centro Porsche Torino, e la figlia Federica, alla ricerca del sorpasso cruciale con il Centro Porsche Padova. Tra gli sfidanti, al Mugello esordirà in Taycan Rush Kristian Ghedina. Il fuoriclasse dello sci Anni ’90 e 2000, già protagonista nell’automobilismo, torna in pista per l’occasione e sarà al via con la vettura del Centro Porsche Bologna sotto le insegne del team Dinamic.

Tra le varie esperienze nel motorsport, Ghedina ha preso parte a due appuntamenti della Porsche Mobil1 Supercup, ma stavolta si confronterà con i rivali in un contesto unico, cioè il primo monomarca 100% elettrico nella storia di Porsche, mettendosi alla prova tra guida e tattica al volante di un’auto realizzata per vivere le peculiarità della trazione elettrica anche in pista.

Nel weekend saranno in tutto dieci le Taycan Turbo GT in azione. Tra queste quella dei Centri Porsche di Milano affidata a Fausto Gasparetto, che cerca il primo successo stagionale dopo il filotto di podi, mentre Luca Pagani ritorna nel monomarca con il dealer ufficiale di Brescia e il Centro Porsche Firenze si schiera al via della tappa casalinga con Alessandro Fattori.

Completano lo schieramento Samuele Sirsi (Centro Porsche Bergamo), Pietro Internicola (Roma), Walter Cavagna (Bari) e Federico Magnano San Lio (Catania).

Appuntamento in pista con la Taycan Rush sabato alle 12:00 (prova libera e manche 1 di gara) e domenica alle 9:25 (manche 2 e manche 3). Gli highlights del Mugello saranno resi in seguito disponibili on demand tra i contenuti gratuiti di DAZN.

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