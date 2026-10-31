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Carrera Cup Italia | Mugello: conferma Bristot, è il campione 2026!
La vittoria di gara 1 oggi pomeriggio era sotto la lente dei commissari, che poi hanno lasciato invariata la classifica di vertice e dunque il talento bellunese di DInamic Motorsport può definitivamente celebrare il suo primo titolo nel monomarca Porsche. Cambia invece il podio della Michelin Cup...
Gianluca Marchese
Pubblicato: 31 ott 2026, 19:02
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2026_pcci06_Mugello_gara1_Il podio con Bristot vincitore seguito da Delli Guanti e Van Soelen, a dx il team manager di Dinamic Motorsport Maurizio Lusuardi
Foto di: AG Photo
E' stata appena confermata la vittoria di Andrea Bristot nella gara 1 che ha chiuso il sabato dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso al Mugello Circuit. Il talento bellunese scoperto a questi livelli da Dinamic Motorsport si aggiudica definitivamente il titolo di campione 2026 del monomarca tricolore, arrivato proprio alla stagione d'esordio e con ben 6 vittorie in attesa di un ulteriore possibile successo, visto che Bristot si accomoderà in pole position in gara 2 domani (domenica alle 11.15 (diretta DAZN e www.carreracupitalia.it).
Secondo sul podio e in campionato è Pietro Delli Guanti, l'alfiere del Team Q8 Hi Perform superato oggi in partenza proprio da Bristot, mentre terzo, anche in questo caso sia in gara 1 sia nella generale, si conferma quindi l'olandese Senna Van Soelen con il team Target.
La corsa di oggi pomeriggio è stata più volte neutralizzata con safety car e infine interrotta con bandiera rossa per il brutto incidente che ha coinvolto Alexander Tauscher e l'incolpevole Lirim Zendeli, rimasto cosciente ma comunque trasportato in ospedale per accertamenti.
Nel dopogara, cambia invece il podio della Michelin Cup, a rimescolare ulteriormente la classifica di categoria, che decreterà il campione 2026 soltanto al termine di gara 2 domani.
Gara 1 ha registrato il successo casalingo di Stefano Stefanelli, che ha riaperto i giochi precedendo Andrea Galli e il leader Andrea Girondi. Dopo i ritiri in gara di altri due pretendenti al titolo come Cesare Brusa e Alex De Giacomi, l'ultimo colpo di scena della giornata è l penalità inflitta proprio a Girondi, che perde il terzo posto odierno e retrocede quarto, mentre il britannico Lee Mowle sale di una posizione e guadagna il podio.
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