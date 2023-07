Carrera Cup Italia | Mugello, Cerqui: "In qualifica saremo tutti vicini!"

Nel paddock del Mugello il più sorridente a fine prove libere del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia è Alberto Cerqui. Il pilota di BeDriver ha ottenuto il miglior riscontro nelle libere odierne ma soprattutto ha trovato le risposte che cercava dopo aver effettuato anche il test la settimana scorsa.

Il campione 2021 è però anche consapevole che la maggior differenza in questo caldo venerdì l'hanno fatta anche le scelte di pneumatici (oltre magari a qualche track limit di troppo), nel senso che non tutti hanno montato o forzato a Michelin nuove, tanto che stranamente i distacchi nella seconda parte della sessione sono andati a dilatarsi a dismisura dopo una prima mezzora piuttosto equilibrata come da tradizione.

Sul circuito toscano, insomma, ci si attende una doppia battaglia molto tirata per le pole position di gara 1 e gara 2 e resta il rebus su quanto visto in pista, non del tutto decifrabile viste appunto le differenti scelte e i tempi cancellati per track limit: "Noi abbiamo iniziato bene il weekend - ha commentato Cerqui a fine giornata -, già dal test sapevamo di avere la macchina competitiva. Diciamo che io e qualche avversario avevamo le gomme nuove e abbiamo fatto un po' la differenza, mi aspetto che domani tutti saremo molto più vicini. Comunque sono contento del piazzamento e adesso ci concentriamo, cerchiamo di trovare qualche rifinitura per le qualifiche. Sono molto fiducioso, mi aspetto un'ottima qualifica e ringrazio tutto il team perché veramente mi sta dando un grandissimo supporto. Incrociamo le dita, spingerò al massimo!".

Poi c'è l'incognita gran caldo, con la speranza che domattina (sabato mattina) il solleone non colpisca in maniera così esagerata, anche se le previsioni danno continua crescita delle temperature: "Questo caldo non rende la pista troppo veloce e anche fisicamente non è facile correre in queste condizioni, è difficile mantenere la concentrazione in abitacolo...".