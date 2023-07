Carrera Cup Italia | Mugello: cambia la top-10 di gara 1!

E’ cambiata la top-10 di gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello. Nella classifica definitiva uscita ieri sera tardi compaiono le due penalità di 5 secondi inflitte a Leonardo Caglioni e Aldo Festante che hanno rivoluzionato le posizioni e concesso al capoclassifica Gianmarco Quaresmini un paio di preziosi punticini in più in campionato.

Caglioni è stato penalizzato per il contatto che ha costretto Andrea Fontana a un fuoripista alle Arrabbiate con conseguente perdita di posizioni mentre erano in lotta per il sesto posto.

Festante, invece, è stato ritenuto il pilota che ha innescato il contatto iniziale fra Enrico Fulgenzi e Pietro Armanni che ha poi costretto la direzione gara a impiegare la safety car per il recupero delle due vetture finite in ghiaia alla Materassi.

Per effetto delle penalità, Caglioni retrocede da sesto al traguardo a ottavo classificato, mentre Festante da settimo a undicesimo. Di conseguenza, promossi Artem Slutskii sesto (suo best nella stagione d'esordio), Quaresmini settimo, Jorge Lorenzo nono e Lorenzo Ferrari decimo.