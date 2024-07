Carrera Cup Italia | Mugello: cambia la griglia, restituito un crono a Braschi

Da 15esimo a nono dopo revisione di un presunto track limit, guarda il caso in curva 15, che era costato caro a Francesco Braschi durante le odierne qualifiche del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso al Mugello.

L'episodio è avvenuto alla curva Bucine sul finire del giro in cui il rookie di Dinamic Motorsport aveva fatto segnare il crono di 1'50"522, in un primo momento cancellato e ora nel post-qualifiche, dopo la necessaria verifica, ritenuto invece valido dai commissari sportivi.

Con Klein in pole position davanti a Ten Voorde, Festante, Schuring, Zendeli, Bertonelli, Masters e Iaquinta, dunque, in gara 1 di oggi alle 15.50 Braschi scatterà dalla quinta fila, in nona posizione, davanti a Gray, estromettendo Cerqui dalla top-10 e facendo scalare indietro di una posizione anche tutti gli altri che seguono.

Per effetto della riabilitazione del miglior crono del 19enne pilota cattolichino (che risale anche in gara 2, dove scatterà 11esimo), queste è la classifica definitiva delle qualifiche disputate in mattinata: