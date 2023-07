Carrera Cup Italia | Mugello: cambia la griglia della Michelin Cup

Cambia la griglia di partenza generale di gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello e trattandosi di Alex De Giacomi cambia in particolare lo schieramento della Michelin Cup.

Il driver di Tsunami RT si era qualificato con il sesto tempo di categoria, ma dopo le qualifiche odierne gli sono stati annullati tutti i tempi per un sorpasso effettuato in curva 10 sotto regime di bandiera gialla oltrepassando i limiti della pista ed entrando in contatto con il compagno di squadra Johannes Zelger.

De Giacomi, che in Michelin Cup occupa la seconda posizione in campionato alle spalle del poleman Alberto De Amicis, dovrà dunque schierarsi a fondo gruppo in ultima fila. Ma il pilota bresciano non sarà l'ultimo dello schieramento, visto che un altro pilota del team Tsunami, Alexandre Papadopulos, non è riuscito a far segnare neppure un tempo durante i 40 minuti delle prove ufficiali.

Esattamente come a Vallelunga, il rookie statunitense ha di nuovo avuto noie al cambio al volante poco dopo essere uscito dai box e dunque dopo che la squadra ha risolto la situazione è stato riammesso solo d'ufficio a poter prendere parte a gara 1 e appunto scatterà 33esimo dall'ultima posizione.

L'appuntamento è per le 16.45 con Malucelli e Cerqui in prima fila e diretta tv su Sky Sport Action (Sky 205) e www.carreracupitalia.it via web.