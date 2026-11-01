Intervista

Carrera Cup Italia Mugello

Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot, il campione diventato realtà

Velocissimo e implacabile, il 25enne bellunese di Dinamic Motorpsort oggi ha vinto anche la sua prima gara in assoluto sotto alla pioggia e racconta una stagione d'esordio formidabile conclusa con il titolo e 7 successi: "Nessuno poteva immaginarlo, ma ero ciò a cui aspiravo"

Gianluca Marchese

Pubblicato: 1 nov 2026, 17:22

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

2026_pcci06_Mugello_gara2_Britot vincitore e campione 2026

Foto di: AG Photo

Nel 2024 ha vinto il Mini Challenge, nel 2025 la Mitjet, nel 2026 ha esordito sulle 911 GT3 Cup e ha vinto immediatamente nella Porsche Carrera Cup Italia, rivelandosi al mondo nazionale e anche internazionale attraverso gli exploit conseguiti in Supercup.

Signore e signori, Andrea Bristot: "Da dentro essenzialmente non cambia granché vincere con la Mini, la Mitjet o la Porsche. E' l'aspettativa da fuori che cambia tutto. E poi anche auto più 'piccole' non si pensi che siano così 'facili'. Ovviamente la competizione è meno agguerrita e puoi permetterti di commettere qualche errore. in Carrera Cup no. Ma ero pronto a non commetterli e credo di non averlo fatto, a parte qualcuno di inesperienza, come a Vallelunga, ma si impara".

Al Mugello Circuit, a motori spenti dopo le due gare vinte e un bottino stagionale che in Porsche Carrera Cup Italia è arrivato a quota 7 successi in 12 gare al primo anno, il neo-campione riassume di fatto la sua carriera e il suo pensiero in poche righe.

E' fatto così, prendere o lasciare. Concreto, veloce, ambizioso, implacabile. Un campione diventato realtà a tutti gli effetti frequentando uno dei palcoscenici più prestigiosi e vincendo immediatamente. Non era affatto scontato.

Però è senza dubbio "bellissimo, una grande stagione d'esordio, credo che nessuno potesse aspettarsi un risultato del genere in entrambe le serie (Carrera Cup Italia e Supercup, ndr), su tutte le piste e in varie condizioni. Oggi in gara 2 al Mugello l'abbiamo dimostrato anche nella mia prima volta in assoluto sul bagnato. E' stata un po' una sorpresa, ma mi sono divertito!"

Hai compiuto un'impresa sulle Porsche.

"La squadra ha fatto il suo, la macchina, soprattutto in Carrera Cup Italia, è sempre stata al top, io ci ho messo del mio e insieme abbiamo fatto una bella differenza. E' stato un bell'anno. Tra Cup e Supercup direi che ci siamo divertiti e abbiamo detto la nostra. Soprattutto se appunto pensiamo che ero all'esordio totale con la macchina in un campionato così difficile. Però era quello a cui aspiravo. Già nel test pre-season a Imola avevo dichiarato di essere arrivato qui per vincere. Non importava quanto fosse grande o impossibile la sfida o quanta gente ridesse di questo. Ero qui per vincere, ce l'abbiamo fatta e quindi sono contento."

A Imola nel primo round un ottimo inizio, ma non semplice...

"Eravamo anche un po' fuori strada con il setup in quell'occasione. Avevamo una macchina veramente difficile da guidare. Lo avevamo provato nel test ma in quel caso la gommatura era tutta Michelin ovviamente. Abbiamo imparato subito la lezione e da lì in poi non dico che sia stato tutto in discesa, perché vincere è sempre difficile e anche a Monza con largo vantaggio è stato difficile, però ci siamo portati avanti nell'esperienza."

C'è stato un momento che ti sei particolarmente nelle gare di quest'anno?

"Come guida sicuramente proprio Monza, è stato tutto bello anche perché c'erano anche Dell'Orto, gli sponsor ed eravamo tutti lì con la squadra. E' stata una performance importante, sia in Carrera Cup sia poi in Supercup. Però devo dire che anche qui al Mugello c'erano tante persone che sono arrivate qui per me ed è stato davvero bello condividere questi momenti importanti."

Quindi a chi dedichi questo titolo?

"A chi mi ha messo in macchina. Per le mie possibilità era impossibile riuscire a fare già soltanto la Carrera Cup, figuriamoci la Supercup, figuriamoci entrambe! Lo dedico a tutto il mio team, a Maurizio che ha deciso di supportarmi e a tutta la famiglia Dell'Orto. Poi ovviamente alla mia famiglia, mia madre soprattutto, perché mio padre purtroppo è venuto a mancare (si emoziona ed esita un attimo, ndr) e quindi si è presa l'incarico anche lei di finanziarmi un po' alla prima stagione."

Sono le persone che ti sono sempre state vicino...

""Sì. E' giusto. Quest'anno è stato bello perché gli anni scorsi sembrava un sogno arrivare a fare qualcosa, ora ci siamo presi le nostre soddisfazioni e penso sia cambiato di molto il modo in cui la gente mi vede come pilota. E questo mi fa molto piacere. Da qui in avanti vedremo."

Ma ai "piani alti" è cambiato qualcosa?

"E' un po' presto. Di sicuro è cambiata la percezione, ma spero che da questo arrivi una proposta, perché se non arriva non ho la possibilità che mi rivediate in giro facilmente..."

Nella speranza di rivederlo in giro e altroché, di seguito le classifiche finali della Porsche Carrera Cup Italia 2026.

Classifiche finali 2026

Assoluta: 1. Bristot 256; 2. Delli Guanti 205; 3. Van Soelen 177; 4. Quaresmini 136; 5. Festante 118; 6. Haughton 109; 7. Zendeli 90; 8. Bertonelli 88; 9. Voisin 85; 10. Cerqui 83.

Rookie: 1. Bristot 256; 2. Van Soelen 77; 3. Haughton 109; 4. Voisin 85; 5. Butti 65.

Michelin Cup: 1. Stefanelli 122; 2. Girondi 119; 3. Brusa 114; 4. De Giacomi 112; 5. Fenici 76.

Team: 1. Target 316; 2. Dinamic Motorsport 290; 3. BeDriver 216; 4. Prima Ghinzani 197; 5. Fulgenzi Racing 155.

Vincitore Talent Pool: Pietro Delli Guanti

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Carrera Cup Italia | Mugello: Target fa il bis con Van Soelen e Festante

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca Marchese





Carrera Cup Italia | Mugello: Target fa il bis con Van Soelen e Festante



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



Mugello



1 h



Carrera Cup Italia | Mugello: Target fa il bis con Van Soelen e Festante





Carrera Cup Italia | Mugello: le penalità ridisegnano top-5 e top-10



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



Mugello



2 h



Carrera Cup Italia | Mugello: le penalità ridisegnano top-5 e top-10





Carrera Cup Italia | Mugello: Stefanelli "re Michelin" al fotofinish!



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



Mugello



3 h



Carrera Cup Italia | Mugello: Stefanelli "re Michelin" al fotofinish!

Ultime notizie





Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot, il campione diventato realtà



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



4 min



Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot, il campione diventato realtà





F1 | Messico, stretta FIA: chi taglia curva 1 al via rischia di dover cedere una o più posizioni



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



36 min



F1 | Messico, stretta FIA: chi taglia curva 1 al via rischia di dover cedere una o più posizioni





MotoGP | I problemi di salute sono un incubo per Mir: ritirato in Malesia per capogiri e vertigini



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | I problemi di salute sono un incubo per Mir: ritirato in Malesia per capogiri e vertigini





MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti