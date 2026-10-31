Ultime notizie
Carrera Cup Italia Mugello
Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot-Delli Guanti, a voi due!
La prima fila di gara 1 con i due contendenti al titolo catalizza l'attenzione del pomeriggio sul circuito toscano: al leader attuale, che recrimina per aver mancato la pole, basterebbe un secondo posto, al portacolori Q8 Hi Perform un'impresa per rimandare tutti i verdetti a domenica...
Gianluca Marchese
Pubblicato: 31 ott 2026, 14:39
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Andrea Bristot e Pietro Delli Guanti al Mugello
Foto di: AG Photo
Tutto pronto per gara 1 della finale della Porsche Carrera Cup italia al Mugello Circuit. Ed è chiaro che i riflettori sono già puntati su quella prima fila che, a parti invertite rispetto alle posizioni in classifica generale, vedrà schierarsi Delli Guanti in pole position e il leader di campionato Bristot al suo fianco.
Per il primo, che paga un gap di ben 28 punti in classifica, vale l'obiettivo, non semplice ma nemmeno impossibile, di riuscire a portare il duello almeno fino a gara 2 domenica. Certamente scattare dalla pole position al sabato è il massimo che l'alfiere Q8 Hi Perform avrebbe potuto fare fin qui.
Le sorti del titolo, però, sono tutte nelle mani di Bristot. Il bellunese di Dinamic Motorsport può chiudere i conti già oggi con un secondo posto (nel caso di vittoria di Delli Guanti) o comunque precedendo il rivale diretto. Le altre combinazioni per ora lasciamole alla matematica.
In ogni caso, e qui forse si vede anche l'ambizione intrinseca che un pilota di vertice deve coltivare di continuo, la sua "fame" non è stata appagata dalla qualifica di stamattina, nella quale il 26enne pilota veneto fa capire chiaramente che avrebbe potuto centrare la pole position.
"Per mettere insieme un giro - ha spiegato Bristot - soprattutto qui al Mugello devi trovare la finestra giusta e noi non ci siamo riusciti né nella prima né nella seconda, ma soprattutto nella seconda: nel giro buono non avevo la gomma messa giù bene di temperatura perché ho dovuto un po' adattarmi nello scaldarla in base al traffico che c'era e poi non ho massimizzato nel terzo settore".
"Ho perso tutto lì, il problema è che è dal test di giovedì che è così, cioè che il potenziale c''è ma non riusciamo a concretizzarlo. Credo che in realtà il crono valido per la pole di gara 2 e la dimensione dei distacco rispetto a chi segue faccia davvero capire quale sia il nostro potenziale. Ho fatto due crono sotto al 48 e questo significa che il primo giro avrebbe dovuto essere un 48 basso. Non riuscire a concretizzare quello che sai fare è fastidioso, rimani con il nervoso. Per gara 1 comunque siamo secondi e se arriviamo come partiamo vinciamo il titolo. Speriamo di fare una bella partenza, sul terzo abbiamo avuto un certo margine, vediamo se magari io e Delli Guanti riusciamo a scappare davanti."
insomma, un Bristot sereno e consapevole su quanto dovrà fare in gara 1, ma contrariato per non essere riuscito a centrare una pole secondo lui ampiamente alla portata. Ormai i semafori si stanno comunque per accendere e si può guardare soltanto davanti: a voi due!
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti non molla: "Ora vincere!"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Gianluca Marchese
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti non molla: "Ora vincere!"
Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Mugello
1 h
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti non molla: "Ora vincere!"
Carrera Cup Italia | Mugello: il canto di Galli in Michelin Cup!
Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Mugello
2 h
Carrera Cup Italia | Mugello: il canto di Galli in Michelin Cup!
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti da record per la pole!
Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Mugello
4 h
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti da record per la pole!
Ultime notizie
Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot-Delli Guanti, a voi due!
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
11 min
Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot-Delli Guanti, a voi due!
MotoGP | Miller spiega lo sfogo in pitlane: "Sembriamo dei c******i"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
31 min
MotoGP | Miller spiega lo sfogo in pitlane: "Sembriamo dei c******i"
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti non molla: "Ora vincere!"
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
1 h
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti non molla: "Ora vincere!"
Carrera Cup Italia | Mugello: il canto di Galli in Michelin Cup!
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
2 h
Carrera Cup Italia | Mugello: il canto di Galli in Michelin Cup!
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti