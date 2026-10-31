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Carrera Cup Italia | Mugello: Bristot-Delli Guanti, a voi due!

La prima fila di gara 1 con i due contendenti al titolo catalizza l'attenzione del pomeriggio sul circuito toscano: al leader attuale, che recrimina per aver mancato la pole, basterebbe un secondo posto, al portacolori Q8 Hi Perform un'impresa per rimandare tutti i verdetti a domenica...

Gianluca Marchese

Pubblicato: 31 ott 2026, 14:39

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Andrea Bristot e Pietro Delli Guanti al Mugello

Foto di: AG Photo

Tutto pronto per gara 1 della finale della Porsche Carrera Cup italia al Mugello Circuit. Ed è chiaro che i riflettori sono già puntati su quella prima fila che, a parti invertite rispetto alle posizioni in classifica generale, vedrà schierarsi Delli Guanti in pole position e il leader di campionato Bristot al suo fianco.

Per il primo, che paga un gap di ben 28 punti in classifica, vale l'obiettivo, non semplice ma nemmeno impossibile, di riuscire a portare il duello almeno fino a gara 2 domenica. Certamente scattare dalla pole position al sabato è il massimo che l'alfiere Q8 Hi Perform avrebbe potuto fare fin qui.

Le sorti del titolo, però, sono tutte nelle mani di Bristot. Il bellunese di Dinamic Motorsport può chiudere i conti già oggi con un secondo posto (nel caso di vittoria di Delli Guanti) o comunque precedendo il rivale diretto. Le altre combinazioni per ora lasciamole alla matematica.

In ogni caso, e qui forse si vede anche l'ambizione intrinseca che un pilota di vertice deve coltivare di continuo, la sua "fame" non è stata appagata dalla qualifica di stamattina, nella quale il 26enne pilota veneto fa capire chiaramente che avrebbe potuto centrare la pole position.

"Per mettere insieme un giro - ha spiegato Bristot - soprattutto qui al Mugello devi trovare la finestra giusta e noi non ci siamo riusciti né nella prima né nella seconda, ma soprattutto nella seconda: nel giro buono non avevo la gomma messa giù bene di temperatura perché ho dovuto un po' adattarmi nello scaldarla in base al traffico che c'era e poi non ho massimizzato nel terzo settore".

"Ho perso tutto lì, il problema è che è dal test di giovedì che è così, cioè che il potenziale c''è ma non riusciamo a concretizzarlo. Credo che in realtà il crono valido per la pole di gara 2 e la dimensione dei distacco rispetto a chi segue faccia davvero capire quale sia il nostro potenziale. Ho fatto due crono sotto al 48 e questo significa che il primo giro avrebbe dovuto essere un 48 basso. Non riuscire a concretizzare quello che sai fare è fastidioso, rimani con il nervoso. Per gara 1 comunque siamo secondi e se arriviamo come partiamo vinciamo il titolo. Speriamo di fare una bella partenza, sul terzo abbiamo avuto un certo margine, vediamo se magari io e Delli Guanti riusciamo a scappare davanti."

insomma, un Bristot sereno e consapevole su quanto dovrà fare in gara 1, ma contrariato per non essere riuscito a centrare una pole secondo lui ampiamente alla portata. Ormai i semafori si stanno comunque per accendere e si può guardare soltanto davanti: a voi due!

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