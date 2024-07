Carrera Cup Italia | Mugello: anche il "diavolo" ha bisogno di ricaricarsi

Sembra scontata una vittoria di Larry Ten Voorde in Porsche Carrera Cup Italia, ancor più se l'olandese scattava dalla pole position. Invece nel successo ottenuto in gara 2 a conclusione del terzo round stagionale al Mugello Circuit (dove fra l'altro è all'esordio...) c'è tutto lo spirito "indemoniato", in senso del tutto positivo, del plurititolato alfiere di Fulgenzi Racing.

Un atleta sempre pronto al massimo impegno, oltre che a spingere al massimo (che in definitiva è la cosa meno sorprendente in un pilota). Sempre concreto, di fatto, con una leadership di campionato ulteriormente allungata anche in un weekend difficile come quello vissuto sul circuito toscano, dove fra l'altro non aveva a disposizione la miglior 911 GT3 Cup del lotto (eppure è riuscito a rispondere colpo su colpo a un grande Marvin Klein, pareggiando 1 a 1 in pole, giri più veloci e vittorie).

Una personalità indomita e, almeno finora, un protagonista sempre corretto nei duelli vissuti in pista. Anche oggi, prima con Diego Bertonelli e poi con Klein: duro, ma nei limiti e andando magari a pescare quel qualcosa in più nel suo vasto bagaglio di esperienza accumulata nei monomarca Porsche.

Ten Voorde chiude la prima metà di stagione della Carrera Cup Italia con un weekend che l'ha messo a dura prova ma che non l'ha piegato, se non soltanto, nella gestualità ma sempre con il sorriso, al termine di gara 2, che fra l'altro ha messo fine anche a un tostissimo tour de force fra i numerosi impegni affrontati negli ultimi mesi (24 Ore comprese!).

E nelle dichiarazioni del post-gara di oggi lo stesso campione in carica ammette che c'è bisogno di una... ricarica: "Sono più che stanco. Ringrazio il team, hanno lavorato anche stanotte per migliorare la macchina e in effetti era migliore. Ma Klein non voleva mollare e sono dovuto andare oltre all'estremo. Sono stanco ma questo dimostra che ho fatto tutto ciò che potevo per la squadra. Anche Marvin meritava di vincere, è stata una grande battaglia. Una delle gare più belle, mi è piaciuta molto. Sono felice anche per il podio di Flynt (Schuring, per la prima volta terzo, ndr). Sono orgoglioso del team, ho dato tutto, ma la stagione è ancora lunga. Ora ci ricarichiamo e poi di nuovo in pista per il prossimo impegno".

Al termine del weekend del Mugello, con la Carrera Cup Italia che tornerà in pista il 6-8 settembre per il quarto dei sei round in calendario a Imola, di seguito la situazione di tutte le categorie.

Le classifiche

Assoluta: 1. Ten Voorde 154 punti; 2. Masters 107; 3. Klein 91; 4. Zendeli 75; 5. Stiak 52; 6. Braschi e Festante 50; 8. Cerqui 49; 9. Bertonelli 44; 10. Schuring 41.

Rookie: 1. Zendeli 75 punti; 2. Braschi 50; 3. Gregor 22; 4. Gray 16; 5. Van Soelen 8.

Michelin Cup: 1. Fenici e Gnemmi 53 punti; 3. De Amicis 51; 4. De Giacomi 47; 5. Giorgi 43.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing 189 punti; 2. Target Competition 155; 3. Dinamic Motorsport 119; 4. Ombra Racing 102; 5. The Driving Experiences 85.