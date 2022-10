Carrera Cup Italia | Mugello: Amati ce la fa, Scannicchio penalizzato

Carica lettore audio

Il contatto Amati-Scannicchio di ieri nelle qualifiche dell’ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello è stato “annullato” dai rispettivi team, che hanno a lungo lavorato sulle rispettive 911 GT3 Cup rimaste piuttosto danneggiate dopo essere finite anche nelle barriere di protezione della destrorsa Borgo San Lorenzo (“E’ stata un’incomprensione”, le parole di Scannicchio).

Entrambi potranno dunque schierarsi al via di gara 1 delle 17.10, che sarà trasmessa da Sky Sport Arena in tv e su www.carreracupitalia.it in live streaming sempre in HD.

Amati si posizionerà in ottava fila, 15esimo e pronto con Ghinzani Arco Motorsport a dare il massimo in ottica titolo assoluto (sarebbe un’impresa contro il vantaggio di Quaresmini), titolo team (contro i rivali diretti di Ombra Racing) e Scholarship Programme.

Encomiabile il lavoro di ripristino dell’auto numero 28, con la squadra rimasta a lavorare nel paddock fino alle 1.15 stanotte e prima stamattina a ripresentarsi al Mugello Circuit per riprendere il lavoro intorno alle 8.00, poi "firmato" sul parafango una volta terminato (nella foto con Amati che ringrazia).

Un po’ meglio è andata ai ragazzi di ZRS Motorsport, ma solo perché il pezzo che attendevano arrivava direttamente stamattina. Poi è stato di nuovo lavoro duro e tuttora stanno ancora rifinendo alcuni particolari della vettura di Scannicchio.

Per quanto riguarda il pilota veronese, a un passo dal titolo della Silver Cup (gli basterà tagliare il traguardo oggi pomeriggio), il contatto non è invece stato “annullato” dai commissari sportivi, che lo hanno multato e retrocesso di 6 posizioni sulla griglia e dunque si schiererà in fondo al gruppo.