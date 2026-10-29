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Carrera Cup Italia | Mugello al via già oggi, test per 29

Il turno di prove che nel pomeriggio anticipa il weekend toscano è il gustoso antipasto dell’ultimo, decisivo appuntamento del monomarca Porsche: in pista tutti i protagonisti della stagione e diversi piloti in presenza “spot” in questo grande finale.

Gianluca Marchese

Pubblicato: 29 ott 2026, 11:00

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Porsche Carrera Cup Italia a Misano

Foto di: AG Photo

Ci siamo. Iniziano a rombare già oggi al Mugello Circuit le 911 GT3 Cup che animeranno l’ultimo e decisivo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia, che in vista del weekend si prende una giornata di test quanto mai utile a piloti e squadre impegnati nella finalissima.

Sono 29 i protagonisti iscritti al test pre-gara e tra questi spiccano tutti i pretendenti al titolo, cioè nell’assoluta Bristot e Delli Guanti e in Michelin Cup il poker che promette scintille formato da Girondi, Brusa, De Giacomi e Stefanelli.

Sui 5245 metri del rinomato tracciato toscano il modello “992” della 911 GT3 Cup è all’ultima apparizione nel monomarca di Porsche Italia e c’è naturalmente curiosità anche nello scoprire se con il sistema Abs adottato quest’anno ci sarà margine per un record “in extremis” prima di lasciare il passo alla nuova “992.2”. Visto il periodo, trovare temperature adatte sarà cruciale sotto il profilo tecnico.

Al via già nel test si presentano anche le due new-entry stagionali, anche se, pur all’esordio 2026 nella serie tricolore, sono due vecchie (per modo di dire, sono giovanissimi) conoscenze: il tedesco Alexander Tauscher, che per la prima volta si schiera con Prima Ghinzani, e l’olandese con doppia cittadinanza danese Hjelte Hoffner, presente con The Driving Experiences, che invece non schiera Francesco Fenici, assente per impegni concomitanti e improrogabili.

Tra i rientri, quello di Cristian Bertuca (Omnia Motorsport), che aveva saltato Misano 2 per concomitanza con il Mondiale di kart, e del britannico Lee Mowle (BeDriver) in Michelin Cup. Unico assente nel test rispetto alla entrylist del weekend è invece Eugenio Pisani, il bravo pilota che esordisce in stagione con Dinamic Motorsport che in pista scenderà poi da domani (venerdì) nelle prove libere.

Il turno collettivo odierno si disputa sulla durata di 4 ore dalle 13.00 alle 17.00.

Gli iscritti al test

N. Pilota Team 3 Alberto Cerqui Ebimotors 4 Paul De Prenter The Driving Experiences 7 Marco Butti The Driving Experiences 8 Pietro Delli Guanti Team Q8 Hi Perform 9 Hjelte Hoffner The Driving Experiences 10 Lirim Zendeli BeDriver 11 Callum Voisin Ombra Racing 12 Luciano Martinez Ombra Racing 14 Senna Van Soelen Target SRL 15 Aldo Festante Target SRL 17 Benjamin Berta Malucelli Motorsport 18 William Mezzetti Dinamic Motorsport 20 Harley Haughton Enrico Fulgenzi Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 22 Ermanno Quintieri Omnia Motorsport 24 Max Mutschlechner Target SRL 25 Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport 30 Karen Gaillard Ombra Racing 31 Cristian Bertuca Omnia Motorsport 32 Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani Motorsport 33 Nathan Schaap Ombra Racing 35 Andrea Bristot Dinamic Motorsport 38 Alexander Tauscher Prima Ghinzani Motorsport 54 Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport 56 Cesare Brusa Prima Ghinzani Motorsport 67 Alex De Giacomi Ebimotors 75 Andrea Galli Ebimotors 80 Lee Mowle BeDriver 88 Andrea Girondi Enrico Fulgenzi Racing

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