Carrera Cup Italia, Mugello: Quaresmini di forza in pole position!

Qualifiche a effetti speciali quelle della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello. Gianmarco Quaresmini vince il duello tutto bresciano con Alberto Cerqui e con una PQ2 fulminante si prende la pole position per gara 1 del secondo round stagionale proprio nel momento topico e in una sessione in cui si sono visti tempi da record.

Quaresmini ha portato la 911 GT3 Cup di Tsunami RT davanti a tutti con il crono di 1'49"492, abbassando di molto (mezzo secondo!) il riscontro ottenuto in PQ1 e sorprendendo il rivale portacolori del team Q8 Hi Perfrom. Cerqui gli è infatti arrivato a soli 86 millessimi, ma dopo che in PQ1 aveva settato quello che di fatto è il nuovo record del circuito: 1'49"436, tempo che dunque è addirittura leggermente migliore di quello che ha dato a Quaresmini la pole.

Ora in gara il duello più atteso si ripeterà, ma le emozioni non sono mancate neppure nella ravvicinata battaglia per la seconda fila. Già ieri si erano visti gli ottimi progressi di Stefano Gattuso. Il driver di Ombra Racing ha confermato in pieno le sensazioni avute dall'esterno prendendosi la terza posizione in 1'49"974, meno di 1 decimo meglio di un comunque veloce Alessandro Giardelli, il rookie di DInamic Motorsport che dopo il miglior tempo delle libere si conferma in bagarre per il podio.

Così come Aldo Festante, bravo a completare la top-5 con la seconda 911 GT3 Cup di Ombra Racing a un soffio dalla seconda fila, mentre leggermente più staccato si qualifica con il sesto tempo Marzio Moretti (Bonaldi Motorsport). Alle spalle del giovane mantovano il duo Ghinzani Arco Motorsport con Daniele Cazzaniga settimo e Federico Malvestiti nono inframezzati da Leonardo Caglioni (Ombra Racing).

In top-10 ha concluso anche Giorgio Amati con l'altra vettura del tema Dinamic davanti a una esta fila che recita Giammarco Levorato (Tsunami RT) e Benny Strignano (AB Racing). Subito sotto alla top-12 si è qualificato Leonardo Moncini. Il rookie di Ghinzani Arco Motorsport (arrivato a due decimi proprio da Strignano, ultimo dei qualificati in PQ1) ha preceduto Dziugas Tovilavicious (Ombra Racing), Risto Vukov (GDL Racing) ed Enrico Fulgenzi, soltanto 16esimo al rientro con il suo team EF Racing.

Pole di Michelin Cup con il 17esimo tempo assoluto per Marco Cassarà. Il pilota romano porta in dote al team Raptor Engineering la prima pole position di categoria e ha preparato al meglio la sfida di vertice con Alex De Giacomi, quarte a 3 decimi dal poleman. Fra di loro si sono infatti inseriti i due alfieri di AB Racing Piero Randazzo e Francesco Maria Fenici, che da new-entry migliora la qualifica di Misano nonostante l'aver dovuto saltare di fatto l'intera sessione di prove libere per un problema al semiasse. Molto bella in generale la battaglia di classe, comunque, che in gara potrebbe coinvolgere anche Gianluca Giorgi, in top-5 per Ebimotors con un tempo del tutto in linea con chi lo precede di un soffio.

Nella Silver Cup festaggiano al meglio il loro rientro Pablo Biolghini e Carlo Scarpellini (dovrebbe prendere lui il via di gara 1). L'equipaggio di Tsunami RT è in pole dopo aver staccato rispettivamente di 6 e 9 decimi gli attuali capoclassifica Max Montagnese (Team Malucelli) e Davide Scannicchio (ZRS Motorsport).

Oggi pomeriggio alle 17.20 gara 1 annuncia dunque tanti duelli e sarà in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

