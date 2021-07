Carrera Cup Italia, Moretti “resiste” e fa suo il premio Tag Heuer

Piloti tutti presenti nella hospitality di Porsche Italia all'interno del paddock del Mugello Circuit per il momento dedicato al “Don't Crack Under Pression”, il nuovo premio scaturito dalla partnership fra Porsche Italia e Tag Heuer che vuole dare risalto al pilota più combattivo del weekend della Carrera Cup Italia.

Naturalmente riferito al round precedente, in questo caso l'apertura a Misano del 4-6 giugno, perché la particolarità dell'iniziativa è che il vincitore, al quale è consegnato un orologio del famoso marchio svizzero, è deciso da una votazione on line scegliendo fra tre nomination.

Il tutto qui http://tagheuer-theedge.it/ , dove per il primo round stagionale sono stati raccolti 5mila voti (la cifra non è ufficiale ma dà certamente un'idea della riuscita) nel sondaggio che come pilota più combattivo, che più ha lottato e resistito in gara, vedeva contrapposti Marzio Moretti, Daniele Cazzaniga e Giammarco Levorato. Moretti è risultato il vincitore di questa prima volta del premio ed è stato premiato al Mugello da Vittorio Colalillo, general manager di Tag Heuer Italia.

Per l'appuntamento in corso sul circuito toscano, le tre nomination saranno svelate dopo gara 2 delle 13.00 (diretta tv su Cielo e Sky Sport Arena e live streaming su www.carreracupitalia.it), nella quale proprio l'alfiere di Bonaldi Motorsport scatterà dalla pole position dopo il sesto posto di gara 1 sabato e avrà al suo fianco Stefano Gattuso con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing.

A giocarsi il premio messo in palio da Tag Heuer, però, stavolta saranno i protagonisti della Michelin Cup, vinta ieri da Alex De Giacomi davanti a Marco Cassarà e a Piero Randazzo al termine di una lunga serie di duelli che hanno coinvolto anche altri piloti.