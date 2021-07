Carrera Cup Italia, Moretti è sempre più in agguato dopo Imola

In un weekend frenetico e caldissimo, nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola Marzio Moretti ha sfoderato una solida prestazione (e soprattutto "lontano dai guai") che lo porta a conquistare un quarto e un secondo posto utilissimi per rimanere in corsa per il titolo e soprattutto proprio per accorciare le distanze rispetto a Giardelli, Quaresmini e Cerqui, i tre rivali che lo precedono in classifica.

“Sono ovviamente soddisfatto dei risultati ottenuti - ha detto il giovane portacolori del team Bonaldi -, soprattutto del secondo posto di gara 2, e considero il weekend molto positivo perché i tanti punti che ho guadagnato si sommano a quelli che hanno perso quasi tutti i miei rivali in campionato”.

Sempre attento all'aspetto pragmatico il driver mantovano classe 2002. A Imola ha poi guidato quasi da veterano, evitando di rimanere invischiato nei numerosi contatti che hanno caratterizzato entrambe le gare. Fino all'"argento" colto ieri. Dopo la vittoria al Mugello, è il secondo podio in due weekend e la matematica non mente.

La vetta del campionato è sempre più vicina e ora anche in squadra cresce la fiducia, come ha confermato il team manager Marco Bielli: “Weekend soddisfacente perché ci siamo avvicinati ai primi posti della classifica; guardiamo con ottimismo alla prossima gara, sperando che questo sia il nuovo trend per il prosieguo della stagione”.