Carrera Cup Italia, Moretti ci riprova: "A Misano per fare esperienza"

Non è stato il Mugello, sarà il Misano World Circuit il teatro dell'esordio di Marzio Moretti nella Porsche Carrera Cup Italia e nelle corse GT. L’autodromo romagnolo ospita nel weekend del 2 agosto il secondo round del prestigioso monomarca, che segnerà il debutto stagionale di Bonaldi Motorsport e del suo nuovo alfiere, rookie di appena 18 anni, che a metà luglio era invece stato costretto a dare forfait per un'uscita di pista occorsagli nei test pre-stagionali propio al Mugello.

Ora Moretti è pronto per il "salto" su una 911 GT3 Cup in gara, tra l'altro con un'incognita in più, visto che gara 1 di sabato è prevista in notturna: "A Misano - dichiara il driver mantovano proveniente da F4 e prototipi -, il mio obiettivo è fare quello che avrei dovuto al Mugello: macinare chilometri e fare più esperienza possibile per poter crescere in maniera continuativa. La gara notturna rappresenta una novità ulteriore, ma le prove libere di venerdi in programma allo stesso orario mi aiuteranno. Fisicamente mi sento in piena forma e ho recuperato al cento per cento. Ho visto le prime due gare e il gruppo dei primi, formato da piloti esperti della categoria, è altamente competitivo: non è detto che sia irraggiungibile, ma prima, come dicevo, occorre fare esperienza".

Le due gare di Misano da 28 minuti + 1 giro sono in programma sabato sera alle 22.00 e domenica alle ore 12.50. Diretta tv su Sky Sport Arena per entrambe e gara 2 anche in chiaro su Cielo.