Carrera Cup Italia | Monza vista dal campione/2, Cassarà : “Niente calcoli!”

A Monza crescono le probabilità di pioggia per domenica in gara 2 mentre il paddock della Porsche Carrera Cup è al completo in vista delle prove libere odierne, che anticipate dal briefing piloti in corso apriranno sull'asciutto (come è previsto anche domani) il penultimo atto stagionale.

Già esaminata la situazione generale nella rincorsa al trono assoluto, va rimarcato che forse come mai nelle ultime stagioni anche in Michelin Cup si annunciano supersfide per i 60 punti totali ancora in palio, in una situazione che al momento arride al campione in carica Marco Cassarà.

Il portacolori Raptor Engineering vanta al momento 15 punti di vantaggio su Alberto De Amicis (Ebimotors) e 18 su Alex De Giacomi (Tsunami RT). E' l'equivalente di una vittoria e la situazione nel caso della Michelin Cup è "definita", nel senso che i punti conquistati sono "reali", visto che tutti e tre i protagonisti di vertice hanno almeno uno "zero" da scartare.

Il vantaggio acquisito, in ogni caso, non fa abbassare la guardia a Cassarà, deciso nel suo pensiero pre-weekend: “Arrivo a Monza in testa al campionato e ne sono particolarmente orgoglioso perché quest’anno la Michelin Cup è ancora più competitiva. Sarà un weekend decisivo per il campionato, lo affronto con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per difendere al meglio la leadership".

Ma niente matematica: “Spazi per i calcoli ancora non ci sono, ci sono 60 punti a disposizione, tantissimi. Bisogna andare forte e poi magari al Mugello si può pensare di ragionare, ma dipende da come andranno le due gare a Monza. Pensare ora ai calcoli è del tutto inutile, bisogna andare forte e basta e sperare di stare davanti a tutti...”.

La situazione in Michelin Cup

1. Cassarà 86 punti (scarto: 0 punti)

2. De Amicis 71 (scarto: 0 punti)

3. De Giacomi 68 (scarto: 0 punti)

4. Gnemmi 48 (scarto attuale da applicare: 3 punti)

5. Fenici 45 (scarto: 0 punti)