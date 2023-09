Carrera Cup Italia | Monza: Villorba triplica le forze e va all'attacco

Rientro in Porsche Carrera Cup Italia con grandi novità e attese sfide per la Scuderia Villorba Corse. Il team veneto torna a schierarsi nel monomarca tricolore dopo la pausa estiva e a Monza il prossimo weekend è pronto a rilanciare per la rincorsa al titolo, nella quale è ormai pienamente coinvolto.

Per la prima volta in stagione, la squadra capeggiata da Raimondo Amadio schiererà ben tre 911 GT3 Cup condivise in partnership con il Centro Porsche Treviso: oltre alle abituali per Riccardo Agostini e Benedetto “Benny” Strignano, sull’Autodromo Nazionale si aggiunge infatti quella affidata a Horia-Traian Chirigut.

Il pilota romeno proviene dalle corse Turismo (ST e TCR) e sarà all’esordio in Carrera Cup Italia, così come per Villorba Corse sarà la prima volta di un proprio alfiere iscritto fra i protagonisti della Michelin Cup: "Con piacere - dice il team principal Amadio - a Monza annunciamo la terza vettura e questo sarà l’antipasto del 2024. Benvenuto a Horia, contiamo che si senta immediatamente a suo agio con Villorba e con tutta l’organizzazione della Carrera Cup".

Nella classifica assoluta, invece, sono attesi alla battaglia gli altri due portacolori. Per Agostini è un nuovo appuntamento alla ricerca del vertice dopo i 3 podi inanellati finora. Il 29enne driver padovano, già campione nel 2015, al rientro in campionato dopo 8 anni è a un passo dalla leadership e insegue la vetta di Malucelli, lontana soli 6 punti, mentre il team al momento ha guadagnato la seconda posizione nella classifica riservata alle squadre.

Merito anche di Strignano. Il 25enne pilota di Barletta è rientrato in top-10 assoluta grazie alle top-5 ottenute nelle due gare del precedente round disputato al Mugello e ora può puntare con maggior fiducia su Monza, dove fra l’altro ottenne il suo primo podio nel 2021 e storicamente è sempre andato piuttosto bene.

“Fra i ‘Pro’ - conclude Amadio - siamo fiduciosi per Benny, che sull’Autodromo Nazionale è sempre andato molto forte. Riccardo arriva da un periodo molto positivo (vittoria in GT Open lo scorso weekend, ndr) e sicuramente darà il massimo. In vista di questa tappa così importante c’è ottimismo, siamo a metà di un campionato ancora lungo, non ci resta che spingere e lavorare duro fino alla fine”.