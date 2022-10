Carrera Cup Italia | Monza, Villorba-Strignano inseguono il bis

Carica lettore audio

La Scuderia Villorba Corse ha tutte le intenzioni di stupire ancora con il giovane talento Benedetto Strignano nella Porsche Carrera Cup Italia 2022. Il monomarca tricolore entra nella sua fase decisiva con il quinto e penultimo round in programma a Monza questo weekend.

La squadra diretta da Raimondo Amadio torna a schierare la 911 GT3 Cup da 510 cavalli “targata” Centro Porsche Treviso con la quale il driver classe 1998 di Barletta ha firmato il secondo posto sul podio in gara 2 dello scorso appuntamento disputato a Vallelunga a metà settembre.

Per Strignano, che ha esordito nell’automobilismo professionistico appena due stagioni fa, si tratta del miglior risultato di sempre in Carrera Cup, diventato anche il primo podio stagionale per lui e il team, oltre che promettente viatico in vista delle due gare all’Autodromo Nazionale, dove l’obiettivo sarà quello di risalire ancora in classifica generale, con la top-10 ormai vicina. Proprio a Monza, nel Tempio della Velocità, un anno fa Villorba Corse e Strignano celebrarono fra l’altro il primo podio 2021, altro precedente incoraggiante.

E nelle parole del pre-evento lo rimarca anche il team principal Amadio: “Arriviamo a Monza davvero carichi dopo l’ottimo podio raggiunto a Vallelunga. Era uno dei nostri obiettivi per la stagione e ora siamo molto fiduciosi in vista di questo weekend, che si disputa su una pista storica che ci piace molto e dove un anno fa abbiamo conquistato il primo podio in assoluto per Strignano in Carrera Cup. Ci sono tutte le carte per far bene in una fase positiva in cui il feeling con il pilota è ottimo e quindi daremo battaglia, cercando di fare sempre più tesoro di ciò che assimiliamo gara dopo gara e provando a raggiungere un nuovo risultato di prestigio”.