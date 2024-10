Carrera Cup Italia | Monza: ultimo capitolo, Masters-De Haan davanti

Scatta alle 12.40 gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia a Monza (diretta Dazn e www.carreracupitalia.it). Ovvero il gran finale alk quale si arriva dopo un caotico e combattutissimo sabato martoriato dalle penalità e con una classifica rimasta sub judice dopo l'appello del vincitore di gara 1 Iaquinta avverso alla penalità che i commissari gli avevano rifilato dopo la corsa per un taglio di variante.

Stando così le cose, con il secondo posto di ieri il capoclassifica Masters ha rinsaldato (e di parecchio) la leadership e oggi il sudafricano del Team Q8 Hi Perform ha l'occasione di chiudere definitivamente i conti per il titolo scattando dalla pole position.

Lontani sono i suoi inseguitori. Al suo fianco in prima fila si accomoderà infatti De Haan, il poleman di gara 1 poi di fatto eliminato da Ten Voorde al giro 3 che andrà a caccia di rivincite, oltre che di punti per il team Target Competition, non riuscito a chiudere i conti ieri nei confronti della Fungenzi Racing nonostante quest'ultima non sia riuscita a concludere la corsa con nessuna delle due vetture.

Ten Voorde è stato appunto colui che ha innescato il contatto con De Haan, uscendo anche lui di scena e prendendosi anche 8 posizioni di penalità sulla griglia di partenza di oggi. Così, il campione in carica non potrà difendere il titolo 2023 dalla terza piazza dello schieramento, ma si dovrà accomodare soltanto in sesta fila, 11esimo.

Klein, invece, anche lui matematicamente ancora in corsa (almeno finché "reggerà" l'appello di Iaquinta) scatterà in terza fila dalla quinta casella alle spalle anche di Bertonelli e Gray, ma dopo il drive through post-gara pagato ieri per partenza anticipata lil bi-campione francese è di costretto a sperare soprattutto negli eventi.

Con Masters al momento a quota 189 punti (9 di scarto), Ten Voorde a 166 e Klein a 156, è chiaro che per questi ultimi due il primo obiettivo da centrare sarà comunque quello di vincere gara 2 e poi vedere che cosa succede.

E chi vincerà gara 2 in Michelin Cup probabilmente sarà il campione 2024 della categoria, visto che ormai la rincorsa al titolo è uno spareggio tra De Amicis e Fenici, con quest'ultimo ancora in testa a 116 punti (ma con 6 al momento da scartare) e il campione in carica a quota 111. Di fatto è uno zero a zero!

Insomma, una vera e propria finalissima con titolo di assoluta, Michelin Cup e Team ancora da assegnare, mentre quello Rookie è l'unico che si è chiuso ieri, per merito di Zendeli. Anche se in gara a trionfare nella categoria dei piloti alla prima stagione sulla 911 GT3 Cup è stato Kalle Rovanpera, davvero convincente nella rimonta dal 21esimo al sesto posto finale assoluto e appunto primo fra i Rookie.

E oggi il finlandese due volte iridato rally, all'esordio assoluto a Monza in Porsche con il team Prima Ghinzani, scatterà in ottava fila dalla 15esima posizione. Di seguito, i risultati completi della qualifica con i tempi validi per la griglia che oggi si comporrà al via di gara 2.

La qualifica/griglia per gara 2