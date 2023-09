Carrera Cup Italia | Monza: Ten Voorde timbra il cartellino: "Ma conta la qualifica!"

Al rientro dopo l'en plein di Misano in maggio, Larry Ten Voorde non sbaglia nemmeno la prima sessione del quarto round di Monza e nelle libere si piazza davanti a tutti in un weekend per lui cruciale nell'inseguimento alla vetta di campionato, che al momento è 30 punti più avanti ed è nelle esperte mani di Matteo Malucelli.

L'olandese di EF Racing è sembrato ancora una volta perfetto al volante della 911 GT3 Cup sui lunghi rettilinei e tra i cordoli di Monza, certamente anche in parte aiutato dal fatto di aver disputato la tappa di Supercup sullo stesso circuito brianzolo appena due domeniche fa.

Però la guardia non si abbassa, da consapevole professionista. Perché il Tempio della Velocità lo esalta, il team di Enrico Fulgenzi per lui è come una famiglia in Carrera Cup e forse i rivali stasera saranno un po' più preoccupati in vista di qualifiche e gara 1 di domani (sabato), ma i piedi rimangono ben saldi a terra.

Si vola solo in pista e si deve volare non solo al venerdì, fa capire Ten Voorde: "Sono sicuro che i miei avversari spingeranno forte, è un grande campionato! Di solito non mi pongo aspettative, scendo in pista e do del mio meglio. So che tutti hanno lavorato molto intensamente per questo round, quindi è bello averlo iniziato così ma le prove libere non significano molto, conta la qualifica".

Ci sono degli ulteriori margini per la lotta per la pole position?

"Senza dubbio abbiamo iniziato bene, ma possiamo ancora mettere a punto qualcosa ed è ciò che faremo. Poi sotto con la qualifica domani (sabato mattina, ndr)."

Com'era il circuito rispetto a due settimane fa in Supercup?

"La pista era abbastanza simile, l'unica vera differenza sta negli scarichi della vettura rispetto a quella che si utilizza in Supercup, quindi si è leggermente più lenti ma alla fine i tempi sono piuttosto vicini."

Con Monza sembri avere un feeling speciale...

"Monza è sempre 'fantastico' (in italiano, ndr) per me! Mi esalto qui, ho bellissimi ricordi, ho sempre un grande sorriso uscendo dai cordoli della Ascari e devo dire grazie all'Enrico Fulgenzi Racing, sono davvero felice di essere tornato, è una famiglia e abbiamo iniziato davvero bene questo weekend."