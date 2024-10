Carrera Cup Italia | Monza: Ten Voorde lancia il primo segnale nella pioggia

Malgrado la pioggia caduta durante gran parte della sessione, Larry Ten Voorde può scorgere un po' di sole dopo il miglior crono ottenuto oggi nelle libere dell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia. il turno che ha inaugurato la supersfida finale tra lui, Keagan Masters e Marvin Klein è stato senza dubbio interlocutorio e davvero poco rivelatore, perché chiaramente il bagnato ha condizionato il lavoro di team e piloti.

Forse, però, quel miglior tempo, oltre a farlo sorridere mentre si dirige alle operazioni di peso, aiuterà il campione in carica anche a ritrovare un po' di serenità all'interno del monomarca tricolore dopo l'inatteso weekend vissuto due settimane fa a Vallelunga, dove in gara ha sprecato due pole position d'oro non riuscendo a dare la spallata al campionato e allungare sulla diretta concorrenza.

Da domani, il clou di questo finale tiratissimo annuncia grandi battaglie in qualifica prima e in gara 1 poi, per quello che potrebbe anche diventare un sabato quasi decisivo oppure una giornata che porterà a una domenica da tutto per tutto senza troppe strategie di campionato.

Dicevamo di una sessione interlocutoria, intanto, anche se l'asso olandese è il solito, inguaribile ottimista (e professionista) quando guarda questo venerdì dai riscontri inevitabilmente alti e poco indicativi e uggioso come la Brianza raccontata ai tempi da Lucio Battisti dalla sua prospettiva di pilota a caccia di vittorie e soprattutto in... prospettiva.

Con una soddisfazione particolare per gli ultimi minuti in cui lui fra non molti ha scelto di montare Michelin slick, che poi sarà quanto accadrà per il resto del weekend, stando alle previsioni meteo attuali che per sabato e domenica danno soleggiato, Ten Voorde ha così commentato nel post-libere: "La sessione mi è piaciuta, c'erano diverse condizioni e sono contento. Abbiamo provato alcune soluzioni e la macchina è sembrata piuttosto buona. La scelta di montare alla fine le slick è stata giusta. E' stato interessante provarle. Non sono riuscito a completare l'ultimo giro perché non avevo più benzina. ma perché ho guidato molto durante la sessione".

E in effetti proprio lui è statop uno di quelli che più ha voluto girare nonostante condizioni diverse da quelle che troverà in qualifica e gare: "L'ho fatto per capire il bilanciamento, anche con la pioggia, valutare le gomme, l'equilibrio della vettura. Diverse cose insomma", ha spiegato Ten Voorde, che conclude con una piccola lezione e tutt'altro che interlocutoria: "E' stata una sessione utile, ogni giro è utile".