Carrera Cup Italia | Monza: Ten Voorde inarrestabile è già a ridosso dei primi

E sono tre su tre. Ten Voorde vince anche la sua terza gara in Porsche Carrera Cup Italia: alle due di inizio stagione colte a Misano, ecco gara 1 di Monza in questo quarto round che domenica si completerà con la seconda gara del weekend.

Di sicuro una mano gliel'ha data il clamoroso contatto in Prima Variante che ha costretto al ritiro Iaquinta e Masters, ma lui, in quel momento terzo, pur in una corsa così caotica con tanto di tre safety car è sempre sembrato in controllo assoluto. Prima di tutto di se stesso.

Anche lui era arrivato ai ferri corti con Iaquinta, ad esempio. Al primo giro i due hanno percorso circa metà circuito, nel tratto dalla Roggia alla Ascari, praticamente sempre appaiati, con il calabrese anche "cattivo" nel tentativo di un paio di chiusure e l'asso olandese bravo a mantenere l'auto in gara nonostante un paio di escursioni fuoripista con due ruote senza mai rispondere alle "provocazioni".

Grande controllo delle operazioni si è notato anche alle ripartenze dalle safety car, quando chi lo seguiva, Quaresmini in questo caso, non è mai riuscito a mettersi in scia o anche solo ad accennare un attacco in fondo al lungo rettilineo di partenza. Ogni momento è stato davvero sotto controllo, in pista così come in abitacolo.

Situazioni e sfumature che nel sabato di Monza hanno fatto la differenza e hanno consentito a Ten Voorde di esultare così a fine gara, fra l'altro fotografando la corsa e la sua corsa con poche, ma efficaci parole: "Devo dire che è stato tutto pazzesco! C'è stata tanta 'passione' in pista, in alcune situazioni anche un po' troppo, ma sono riuscito a mantenere la calma e a portare a casa i punti che volevo. ovviamente sono stato un po' fortunato con il contatto (fra Iaquinta e Masters, ndr). Il passo gara era comunque buono quindi devo fare i complimenti alla Enrico Fulgenzi Racing, il team ha lavorato sodo e sono davvero felice".

Ora anche la classifica di campionato parla sempre più a suo favore, perché Ten Voorde è ormai a soli 12 punti dalla leadership, sulla quale è nel frattempo piombato Quaresmini, secondo oggi in gara 2. Anche se la graduatoria è davvero ultra-ravvicinata e i migliori 6 protagonisti sono appunto divisi proprio da quei 12 punti...