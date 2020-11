Carrera Cup Italia, Monza: si accende anche il duello di Michelin Cup

Ultimi preparativi in vista delle qualifiche di stamattina nel paddock della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Il monomarca tricolore promette scintille in questo ultimo e decisivo round, che decreterà anche il vincitore 2020 della Michelin Cup. In lizza Bashar Mardini e Luca Pastorelli, con il gentleman driver canadese che parte dai tre punti di vantaggio e il miglior crono nelle prove libere di ieri rispetto al rivale e "avvocato volante" modenese.

Si prospetta una sfida finale più equilibrata del previsto, dunque, dopo che a inizio stagione Mardini aveva preso saldamente il comando con la 911 GT3 Cup di Tsunami RT. Lui che la categoria se l'è già aggiudicata nel 2018 e se l'è giocata anche nel 2019 e dunque non è affatto nuovo a situazioni e pressioni del genere.

Pastorelli, invece, ha saputo cogliere tutte le occasioni ed entrerà in qualifica più determinato che mai. Sull'alfiere di Krypton Motorsport, però, pende una penalità che potrebbe anche risultare pesante nell'econimia generale del duello, visto che sulla griglia di partenza di gara 1 sarà retrocesso di 4 posizioni a causa della penalità comminatagli nel post-gara del Mugello per un contatto con Piero Randazzo.

Pastorelli, però, sa che può ugualmente giocare le proprie carte e sta affrontando il weekend brianzolo cercando di compiere al meglio un passo alla volta: "Le libere sono andate bene, siamo tutti lì. In qualifica devo correggere qualche errore che ho commesso, poi vada come vada, a questo punto, visto che per ora siamo vicini, è anche un discorso di fortuna, di circostanze. Certo che Bashar va sempre molto forte. Vediamo, in prova sarà importante rimanergli il più vicino possibile proprio per via della penalty".