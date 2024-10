Carrera Cup Italia | Monza: Rovanpera all'esordio con Prima Ghinzani

Ultim'ora "de luxe" per la Porsche Carrera Cup Italia. Non sarà l'unico, ma lo special guest dell'ultima tappa di Monza il prossimo fine settimana sarà Kalle Rovanpera. Il 24enne due volte campione del mondo rally sarà al via del sesto round stagionale al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport - Centri Porsche di Milano, aggiungendosi ai compagni di squadra e abituali frequentatori del monomarca tricolore Simone Iaquinta, Pietro Armanni e Cesare Brusa.

Fra i 34 driver attesi al via non sarà l'unico guest, ma senza dubbio sarà la star da tenere d'occhio sotto differenti prospettive. Anche perché il giovane finlandese sarà all'esordio nella serie di Porsche Italia, ma ha già ampiamente dimostrato di saper andare forte anche sul modello "992" della Casa tedesca, gareggiando quest'anno in Carrera Cup Benelux con tanto di vittorie centrate a Imola e al Red Bull Ring.

Vedere Rovanpera competere nel Tempio della Velocità insieme a tanti specialisti e a chi si sta giocando il titolo 2024, da Larry Ten Voorde a Keagan Masters fino a Marvin Klein, sarà uno dei temi principali del weekend brianzolo, che scatta venerdì 4con le prove libere e prosegue sabato con qualifiche e gara 1 (ore 15.50) e domenica con la cruciale gara 2 (12.40), entrambe in diretta (anche gratuita) su DAZN.

"Abbiamo vissuto un campionato non particolarmente fortunato - ha dichiarato a Motorsport.com Giacomo Scanzi, team principal di Prima Ghinzani -, una serie di imprevisti lo hanno condizionato quando in realtà ci abbiamo sempre messo un grande impegno e quindi concluderlo potendo schierare una stella come Kalle è per noi una grande soddisfazione. Lo abbiamo cervato, l'abbiamo voluto e lui, un ragazzo che va forte con qualsiasi auto, ha accettato con entusiasmo. Questo ci rende felici perché a volte i risultati devono anche fare i conti con la reputazione e l'essere soddisfatti del lavoro del team. In tutte le attività ho sempre cercato di creare un rapporto familiare, quasi una famiglia allargata, e così si vive nella nostra squadra: appena hanno appreso la notizia, tutti i ragazzi ne sono rimasti entusiasti!".