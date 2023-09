Carrera Cup Italia | Monza: Masters in pole al fotofinish!

Qualifiche con minuti finali da temponi da sballo nel quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza, dove, già vincitore lo scorso anno in gara 1, va in onda lo show di Keagan Masters. Il rientrante 24enne sudafricano di Ombra Racing mette in fila tutti i rivali in 1'49"481, crono da pole position di gara 1 che migliora di un decimo il record dello scorso anno segnato da Leo Caglioni.

Sempre di Ombra si trattava: così il team bergamasco conferma l'ottimo trend sull'Autodromo Nazionale, visto che lo scorso anno piazzò anche Gianmarco Quaresmini in prima fila, mentre stavolta l'attuale alfiere di Dinamic Motorsport è quarto, staccato di un solo decimo da Masters e quindi in seconda fila per la gara 1 di oggi pomeriggio.

Il poleman assoluto ha superato di un niente uno scatenato Simone Iaquinta, che si posizionerà in prima fila oggi con la 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport battuto di soli 43 millesimi, e l'atteso Larry Ten Voorde, il più veloce nelle libere con EF Racing e oggi comunque ottimo terzo davanti ai rivali che lo precedono in classifica generale.

I tre saranno davanti a tutti anche sulla griglia di gara 2 domenica, ma con Iaquinta capace di sopravanzare Masters nel secondo miglior tempo e dunque in pole position per la seconda corsa del weekend.

I primi 4 sono tutti reduci dalla prova di Supercup disputata proprio a Monza due settimane fa. In top-5 entra a due decimi dalla vetta è Diego Bertonelli, che si conferma tra i più in palla dopo le libere con Bonaldi Motorsport.

Bene anche Enrico Fulgenz, che rispunta lì davanti guadagnando una preziosa terza fila a un soffio dal pilota toscana e beffando per un solo millesimo sia Giorgio Amati, buon settimo con Dinamic Motorsport, sia il rookie Zakhar Slutskii, davvero sorprendente in ottava posizione. Entrambi hanno ottenuto lo stesso tempo al millesimo!

Benny Strignano segue a un'incollatura e guida il duo Villorba Corse che come nelle libere si mantiene in top-10 anche con Riccardo Agostini, appunto decimo a 392 millesimi e il migliore fra i primi tre della classifica attuale di campionato.

Il leader assoluto, Matteo Malucelli, infatti, è soltanto 13esimo a mezzo secondo davanti a Jorge Lorenzo, il pluricampione della MotoGP 14esimo a 6 decimi con la 911 GT3 CUp del Team Q8 HI Perform.

Alberto Cerqui, secondo a 3 punti da Malucelli in campionato, con BeDriver è addirittura 16esimo a 8 decimi, mentre nel team Malucelli la sessione è stata difficile anche per la bandiera rossa causata dall'uscita di Marco Galassi alla Roggia a un quarto d'ora dal termine della sessione. Per fortuna nessuna conseguenza per il driver sammarinese e interruzione di appena 5 minuti.

Sorprese nella Michelin Cup, categoria che arride a Paolo Gnemmi. Il padrone di casa si qualifica con il 19esimo tempo assoluto e guadagna la prima pole stagionale battendo di ben 6 decimi il compagno di squadra e leader in classifica Alberto De Amicis.

La doppietta Ebimotors è seguita a debita di stanza dall'indomito Alex De Giacomi con la 911 GT3 Cup del team Tsunami, a sua volta seguito da Gianluca Giorgi (BeDriver), Livio Selva (Ghinzani Arco Motorsport) e Francesco Fenici, sesto con AB Racing al rientro dopo lo sfortunato crash del Mugello che l'ha tenuto lontano da vettura e allenamenti in questi due mesi di pausa.

Oggi pomeriggio l'attesa gara 1 dei primi verdetti del weekend prende il via alle 16.30: prevista la trasmissione in diretta tv su Sky Sport Max (il canale 205 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi di qualifica per gara 1

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Keagan Masters Ombra Racing 1'49”481 02. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"043 03. Larry Ten Voorde EF Racing +0"073 04. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"102 05. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"237 06. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"250 07. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"251 08. Zakhar Slutskii Target Competition +0"251 09. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"283 10. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"392 11. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"463 12. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"472 13. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"508 14. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"667 15. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"803 16. Alberto Cerqui BeDriver +0"825 17. Artem Slutskii Target Competition +0"887 18. Andrea Fontana Ebimotors +0"971 19. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"072 20. Kang Ling Ombra Racing +1"095 21. Pietro Armanni Ombra Racing +1"142 22. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +1"618 23. Alberto De Amicis Ebimotors +1"643 24. Anthony Imperato Ombra Racing +1"667 25. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +1"812 26. Horst Felix Felbermayr TDE +1"954 27. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"026 28. Eugenio Pisani Ghinzani Arco Motorsport +2"226 29. Gianluca Giorgi BeDriver +2"413 30. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +2"827 31. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"945 32. Johannes Zelger Tsunami RT +3"232 33. Max Montagnese Team Malucelli +3"597 34. Huilin Han AB Racing +3"768 35. Massimo Navatta Raptor Engineering +3"982 36. Marco Galassi Team Malucelli +4"777 37. Horia Chirigut Villorba Corse +5"809