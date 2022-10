Carrera Cup Italia | Monza, Caglioni batte Quaresmini per la pole

Carica lettore audio

Turno da brividi a Monza quello delle qualifiche del penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia. Leonardo Caglioni ha la meglio sul filo di lana in 1'49"532 e con Ombra Racing va in pole per gara 1 di oggi pomeriggio battendo di 80 millesimi il compagno di squadra Gianmarco Quaresmini.

Davvero una prova convincente quella del 19enne bergamasco, che dopo aver ottenuto il miglior tempo già nelle libere di ieri torna in pole position stavolta nella gara di casa dove aver rotto il ghiaccio in qualifica già nel settembre dello scorso anno a Vallelunga.

Per l'attuale leader del monomarca tricolore resta la consapevolezza di partire in prima fila con tutti gli avversari più temibili per il titolo che invece scatteranno indietro. Alberto Cerqui e Giorgio Amati con le 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport non sono infatti riusciti a far meglio della decima e 13esima posizione rispettivamente, il che è davvero un duro colpo in vista di una prima corsa del weekend che ora per entrambi dovrà essere obbligatoriamente di rimonta.

Alle spalle del duo Ombra Racing, incredibile è stata la battaglia per la seconda e terza fila, con ben 7 piloti che hanno concluso addirittura nello stesso decimo e due di loro con lo stesso crono al millesimo!

L'ha spuntata un ottimo Benny Strignano, che a 169 millesimi da Caglioni in gara 1 scatterà terzo e si conferma stabilmente ai vertici con Villorba Corse dopo la bella prova di Vallelunga e già ieri nelle libere. Battuti per soli 6 millesimi Lodovico Laurini, brillante quarto con DInamic Motorsport e alla miglior qualifica stagionale, e Aldo Festante, tornato a battagliare in top-5 con Raptor Engineering.

I due hanno ottenuto il medesimo crono precedendo di un soffio Enrico Fulgenzi, anche lui apparso in crescendo con la sua EF Racing, Keagan Masters, settimo con AB Racing, Giammarco Levorato, ottavo con il team Tsunami, e un brillante Jorge Lorenzo.

Il pluricampione della MotoGP è entrato per la rpima volta in top-10 in qualifica, ma soprattutto lo ha fatto guidando sugli stessi livelli degli altri e a soli 265 millesimi dalla pole position, piazzandosi addirittura davanti a tutti gli altri piloti seguiti da Ghinzani Arco Motorsport, che gestisce in pista la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform del quale il maiorchino è driver ufficiale.

Dando un'occhiata ai giovani rookie, esordio con la 911 GT3 Cup a Monza con entrata in PQ2 e 14esimo crono finale a 1"1 dalla pole per Simone Riccitelli (Ebimotors) e 17esimo posto per Pietro Delli Guanti, alla prima con Dinamic Motorsport.

Il 13esimo crono in PQ1, e quindi unico protagonista della Michelin Cup a essere riuscito a entrare in PQ2, aveva già garantito la pole di categoria ad Alberto De Amicis, che in assoluto sulla griglia di gara 1 scatterà in 15esima posizione alla luce del risultato della sessione finale, dove non ha cercato il tempo a fronte dei "Pro" visto il risultato di classe già acquisito.

In PQ1 il pilota di Ebimotors ha ingaggiato un bel duello con Alex De Giacomi (Tsunami RT), battuto negli ultimi giri. Per entrambi l'occasione è ora ghiotta per avvicinare la leadership di Marco Cassarà in campionato. L'alfiere di Raptor Engineering e campione in carica si è infatti qualificato quarto di Michelin Cup e sarà preceduto in griglia anche da Piero Randazzo, terzo per Ombra Racing, mentre in top-5 è riuscito ad accomodarsi anche Francesco Maria Fenici (AB Racing).

Nel finale della PQ1, il leader in classifica della Silver Cup Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) è quindi riuscito ad avere la meglio in categoria sul campione in carica Max Montagnese, alla seconda presenza stagionale con Raptor Engineering. Terzo è invece Paolo Venerosi, che più tardi proverà la rimonta con Ebimotors per cercare di rosicchiare punti al poleman.

Nel pomeriggio arriverà il momento di gara 1, già cruciale in ottica campionato, e al via oggi pomeriggio alle 16.30, con trasmissione in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

I tempi delle qualifiche

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Leonardo Caglioni Ombra Racing 1’49”532 02. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"080 03. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"169 04. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"175 05. Aldo Festante Raptor Engineering +0"175 06. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"220 07. Keagan Masters AB Racing +0"233 08. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"242 09. Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform +0"265 10. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"406 11. Diego Bertonelli BeDriver +0"409 12. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +0"725 13. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +0"852 14. Simone Riccitelli Ebimotors +1"129 15. Alberto De Amicis Ebimotors X (1’50”560 in PQ1) 16. Alex De Giacomi Tsunami RT 1’51”170 in PQ1 17. Pietro Delli Guanti Dinamic Motorsport 1’51”248 18. Piero Randazzo Ombra Racing 1’51”726 19. Marco Cassarà Raptor Engineering 1’51”735 20. Francesco Maria Fenici AB Racing 1’51”890 21. Gianluca Giorgi Ebimotors 1’52”009 22. Alexander Schwarzer BeDriver 1’52”031 23. Paolo Gnemmi Ebimotors 1’52”076 24. Johannes Zelger Tsunami RT 1’52”164 25. Pablo Biolghini Racevent 1’52”255 26. Davide Scannicchio ZRS Motorsport 1’52”993 27. Max Montagnese Raptor Engineering 1’53”673 28. Marco Galassi Team Malucelli 1’53”981 29. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 1’54”216 30. Luigi Peroni Ebimotors 1’54”899 31. Marco Parisini Team Malucelli 2’00”744