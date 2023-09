Carrera Cup Italia | Monza, Montagnese a podio: "Speriamo sia solo l'inizio!"

Non solo Pro, perché anche in Michelin Cup non sono mancati i colpi di scena in gara 1 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Tutte dinamiche che hanno portato a delle "prime" importanti nella stagione che in ogni caso continua a essere dominata da Alberto De Amicis.

Proprio il pilota di Ebimotors, primo al traguardo, nel dopogara è stato penalizzato per un taglio alla Roggia, sanzione che ha favorito il primo successo stagionale di Alex De Giacomi.

Non sarà facile riaprire la rincorsa al titolo, ma il pilota bresciano di Tsunami RT si è ancora una volta confermato costante e competitivo, riuscendo anche a resistere nelle tante bagarre di una corsa molto nervosa e caotica.

Dalla quale è emerso anche un ottimo Max Montagnese. Davvero efficace e concreto il pilota calabrese del Team Malucelli, che con una partenza a razzo si è immediatamente messo all'inseguimento del podio, poi raggiunto (anche con un po' di fortuna o, meglio, sfortuna altrui, vedi Gnemmi) e celebrato a lungo.

Per Montagnese è stato il primo podio in carriera in Michelin Cup, un nuovo punto di partenza nel suo percorso di crescita al volante delle Porsche: "Abbiamo cambiato categoria dopo aver vinto la Silver Cup nel 2021, abbiamo fatto buoni piazzamenti ma questo è il primo podio nella Michelin Cup e speriamo sia l'inizio di un'infinita serie. Sono davvero felice. Qui a Monza sono partito benissimo in gara 1, poi tre safety car, ho cercato di tenere dietro il resto del gruppo e giravo comunque forte. Il Team Malucelli ha preparato una 911 GT3 Cup davvero buona, lo ringrazio e ora andiamo in gara 2!".

Questa è la classifica attuale della Michelin Cup in vista proprio di gara 2 a Monza: 1. De Amicis 102; 2. De Giacomi 77; 3. Fenici 51; 4. Gnemmi 43; 5. Giorgi 33.