Carrera Cup Italia | Masters-show a Monza. E gode anche Iaquinta

Non si può parlare di una vera e propria sorpresa quando si parla della pole position per gara 1 arpionata da Keagan Masters e Ombra Racing nel sabato del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza.

Il giovane sudafricano lo scorso anno si è imposto nello Scholarship Programme, ha vinto la sua prima gara proprio sull'Autodromo Nazionale e poi ha scelto di passare in Supercup, dove giusto due settimane fa ha concluso la stagione ancora sul circuito brianzolo.

Battere Larry Ten Voorde non era comunque scontato e l'olandese di EF Racing può senz'altro recriminare per un po' di sfortuna con il traffico incontrato proprio nell'ultimo tratto del suo giro migliore, quando all'intertempo era in vantaggio di mezzo secondo e infatti come ideal time ha un 1 e 49 netto.

Masters ha fatto il suo con tempismo perfetto e alla fine l'1'49"481 ottenuto proprio nel finale lo ha premiato con una pole che per la gara di oggi pomeriggio lo vedrà schierarsi davanti a Simone Iaquinta, in prima fila con Ghinzani Arco Motorsport, e proprio Ten Voorde, mentre il campione in carica Gianmarco Quaresmini completa la seconda fila con Dinamic Motorsport, ritrovando la consueta verve dopo il difficile weekend del Mugello in luglio.

"C'è stato un problema con il sistema di live timing in auto - ha raccontato Masters -, quindi siamo andati un po' alla cieca sull'andamento dei tempi, mi sono fidato del mio istinto. Il team ha fatto un gran lavoro sul setup e la macchina era fantastica. Abbiamo rifinito la messa a punto fra il primo e il secondo treno di Michelin per adattarla meglio alle condizioni della pista. Sono stato più veloce di due settimane fa in Supercup, dove avevo incontrato del traffico, eravamo preoccupati anche stavolta, invece è andata bene."

Che gara prevedi ora? Dietro di te sono tutti in lotta per il campionato...

"So bene che Iaquinta e Ten Voorde sono fortissimi in gara, penso che dovremo gestirla al meglio, ovviamente gli pneumatici soprattutto, dovremo fare in modo che tutto fili liscio in generale senza commettere errori. E partire bene allo start sarà cruciale, c'è un lungo rettifilo fino a curva 1. Poi, se riesci a stare davanti, devi comunque rimanerci per altri 30 minuti, quindi devi avere una buona macchina sempre e rimanere concentrato."

Com'è stato rientrare nella serie tricolore?

"E' sempre stupendo tornare nel Tempio della Velocità, Sono molto felice che la squadra mi abbia chiesto di unirmi a loro questo weekend e di tornare in Carrera Cup italia e ritrovare tutte le persone che ho conosciuto lo scorso anno quando ho iniziato la mia carriera."

Ti rivedremo anche nelle prossime tappe?

"Per Misano ancora non c'è nulla di confermato ma chissà... magari parteciperò da guest a un'altra corsa, vedremo che cosa succederà."

Passando da un sorriso all'altro, anche Iaquinta si gode prima fila e pole position, nel suo caso di gara 2 grazie al suo secondo miglior tempo, di appena 19 millesimi più veloce rispetto a quello del sudafricano (mentre Ten Voorde sarà di nuovo terzo).

"Sono veramente contento - ha detto Iaquinta dopo le qualifiche -, sapevo che avevamo un grande potenziale e già nelle libere ero molto tranquillo. Oggi con il team abbiamo messo tutto insieme. Poi sono felicissimo per la pole per gara 2 domani, sono due punticini importanti in più che fanno comodo dovendo recuperare sui primi in classifica. Poi le gare sono il mio forte, di solito vado meglio, quindi speriamo. Di sicuro si andrà all'attacco anche oggi, dobbiamo rimontare, non abbiamo nulla da perdere..."