Carrera Cup Italia | Monza: Ten Voorde nel finale delle libere

E' di Larry Ten Voorde il venerdì dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Per quanto possa contare una prova libera disputata quasi per intero su fondo bagnato, con i protagonisti (e solo alcuni) che soltanto nel finale hanno potuto provare su Michelin slick, l'olandese di Fulgenzi Racing non si è smentito e si è messo alla guida del gruppo migliorando costantemente nei giri finale fino all'1'52"122 che lo ha posto in cima alla lista tempi.

Malgrado la pioggia fine, inizia bene, dunque, per il campione in carica il weekend di difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Il suo riscontro resta in ogni caso lontano dai limiti intorno al 49 / 49 e mezzo attesi in qualifica (sempre che le condizioni della qualifica domattina siano buone a livello di temperature).

Costantemente il più veloce su pneumatici rain, Simone Iaquinta, che ha completato 8 giri in meno dell'olandese, ha concluso il turno con il secondo miglior crono al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani staccato di poco più di un secondo. Il pilota calabrese precede di due decimo Oliver Gray, terzo con Ombra Racing.

A sua volta, il briìtannico, al top nella classifica Rookie, è seguito dai più staccati (ma oggi i gap contano davvero relativamente e dipendono anche dal momento in cui è stato effettuato il giro) Robert De Hann, alla prima prova libera nel monomarca tricolore con Target Competition, e dal capoclassifica Keagan Masters.

Il primo rivale di Ten Voorde per il titolo ha completato il turno con 21 giri all'attivo al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform e per soli 2 millesimi ha preceduto la new-entry di BeDriver Huub Van Heijndhoven, mentre a un solo decimo insegue con il settimo crono l'altro pretendente alla corona Marvin Klein.

Il bi-campione francese di Target Competition si è piazzato davanti a Diego Bertonelli (ottavo con TDE), il compagno di squadra Janne Stiak e Bayley Hall, l'australiano che con BeDriver ha completato la top-10 con il record di giri completati nella sessione (26).

I piloti del gruppo centrale della lista tempi ha chiuso la giornata girando su tempi similari, con Kalle Rovanpera che all'esordio a Monza ha preso le misure malgrado le condizioni non ideali e con gomme rain si è piazzato buon 12esimo in 1'54"785 con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani.

Il finlandese due volte campione del mondo rally ha concluso tra Gianmarco Quaresmini (uno dei primi a provare le slick con Tsunami RT) e un pimpante Flavio Olivieri (Raptor Engineering), mentre in Michelin Cup Alberto De Amicis, un po' come Ten Voorde fra i Pro, con Ebimotors ha aperto un gap di quasi un secondo sulla concorrenza diretta, con Cesare Brusa (Prima Ghinzani), Paolo Gnemmi (Ebimotors) e l'attuale capoclasifica Francesco Fenici (Raptor Engineering) che seguono nell'ordine in categoria.

Le libere di Monza sono filate via lisce senza nemmeno una full course yellow, ma ora si attende la qualifica di domani (sabato) mattina alle 9.20, con pista che dovrebbe presentarsi asciutta e (stando alle previsioni attuali) soleggiata. E poi nel pomeriggio si disputa gara 1 di questo cruciale finale di stagione, in programma alle 15.50 con diretta su Dazn e live streaming su www.carreracupitalia.it .

I tempi delle libere