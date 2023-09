Carrera Cup Italia | Monza: Ten Voorde su Bertonelli nelle libere

Semaforo verde per il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia, che a Monza ha inaugurato il weekend con l'odierno turno di prove libere. Frenetica l'attività di pista fin dal semaforo verde di inizio sessione, segno inequivocabile che anche per i big non c'era un minuto da perdere nel lavoro programmato per questo venerdì.

Ed è subito Ten Voorde. Miglior crono del pomeriggio per l'atteso campione olandese, che con la 911 GT3 Cup di EF Racing ha fermato le lancette sul tempo di 1'50"566 e si è messo immediatamente a tirare il gruppo in un round in cui il già due volte campione della Supercup non può permettersi errori visti i 30 punti da recuperare a Malucelli, attuale leader della classifica oggi 13esimo a 7 decimi.

Nella lista tempi Ten Voorde ha preceduto di 0"175 Bertonelli e a sua volta l'alfiere di Bonaldi Motorsport è stato un decimo più veloce di Simone Iaquinta, terzo al rientro con Ghinzani Arco Motorsport.

Proprio come un tappone ciclistico, gli uomini di classifica sono tutti lì: il duo Dinamic Motorsport formato da Quaresmini e Amati insegue in top-5 rispettivamente a 3 e 4 decimi dal leader di giornata, mentre addirittura un quartetto di piloti è racchiuso nelklo stesso decimo a mezzo secondo.

Dal sesto al nono, Strignano (Villorba Corse), Cerqui (BeDriver), Agostini (Villorba Corse) e Masters che al rientro nel monomarca tricolore con Ombra Racing ha preceduto il compagno di squadra Caglioni, che completa la top-10 a 6 decimi.

Seguono a 7 decimi Festante (DInamic Motorsport), lo statunitense Imperato, buon 12esimo all'esordio nella serie anche lui con Ombra, e il già citato Malucelli, che fra tutti è forse quello che si è maggiormente nascosto. A 8 decimi esatti da Ten Voorde, 14esimo riscontro di giornata per Jorge Lorenzo con il Team Q8 Hi Perform. Il già pluricampione della MotoGP è alla ricerca del miglior feeling possibile in un weekend in cui il maiorchino è uno dei pochi che non ha particolari assilli legati alla classifica di campionato.

Nella Michelin Cup inizia bene anche l'altro favorito, De Amicis, davanti a tutti nella categoria con il 19esimo tempo assoluto a 1"2 da Ten Voorde e con un vantaggio di 6 decimi sul diretto rivale De Giacomi (Tsunami RT) e 1"1 sul compagno di squadra in Ebimotors Paolo Gnemmi.

In una sessione frenetica per i tanti giri effettuati un po' da tutti, ma comunque piuttosto fluida, proprio dalla Michelin Cup è arrivata l'unica Full Course Yellow in conseguenza dell'insabbiamento di Johannes Zelger nella ghiaia della Lesmo 1 nella prima metà del turno, ma senza particolari conseguenze, tanto che il driver di Tsunami RT ha poi ripreso a girare più tardi.

Archiviate le libere odierne, appuntamento a domani per un sabato da combattimento con qualifiche a partire dalle 10.10 (40 minuti unici che decideranno le due pole position e le due griglie) e gara 1 al via alle 16.40 con tanto di diretta tv su Sky Sport Max (Sky 205) e live streaming sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1’50”566 02. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"175 03. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"265 04. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +0"393 05. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"458 06. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"520 07. Alberto Cerqui BeDriver +0"545 08. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"553 09. Keagan Masters Ombra Racing +0"558 10. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"655 11. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"722 12. Anthony Imperato Ombra Racing +0"737 13. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"777 14. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"800 15. Artem Slutskii Target Competition +0"850 16. Zakhar Slutskii Target Competition +0"850 17. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"983 18. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"245 19. Alberto De Amicis Ebimotors +1"284 20. Pietro Armanni Ombra Racing +1"536 21. Kang Ling Ombra Racing +1"548 22. Andrea Fontana Ebimotors +1"677 23. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"881 24. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +2"200 25. Horst Felix Felbermayr TDE +2"381 26. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"393 27. Eugenio Pisani Ghinzani Arco Motorsport +2"700 28. Gianluca Giorgi BeDriver +2"739 29. Marco Galassi Team Malucelli +3"247 30. Francesco Maria Fenici AB Racing +3"383 31. Johannes Zelger Tsunami RT +3"433 32. Max Montagnese Team Malucelli +3"599 33. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +3"679 34. Huilin Han AB Racing +4"134 35. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +4"853 36. Horia Chirigut Villorba Corse +5"320 37. Massimo Navatta Raptor Engineering +6"341