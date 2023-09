Carrera Cup Italia | Monza: l’esordio di Pisani sognando la zona punti

Il fatto che si chiami Pisani ed esordisca in Carrera Cup Italia con la 911 GT3 Cup targata Centro Porsche Firenze è soltanto un caso, perché Eugenio Pisani in realtà è un volto nuovo proveniente da Ravenna.

Trentuno anni, il pilota che per questo debutto si è accordato con il team Ghinzani Arco si divide tra l’Egitto, dove lavora per una grande company italiana, e... l’automobilismo quando fa ritorno (esperienze nella GT Cup del Tricolore GT e nella GT Cup Open europea alla guida, ma anche con il proprio team, SP Racing, di fatto il prosieguo della “vecchia” Siliprandi Racing di Suzzara).

Nel quarto round stagionale, in corso a Monza, Pisani sta anche portando in pista una livrea del tutto speciale proprio del Centro Porsche Firenze, che ripropone sulle sinuose curve della 911 GT3 Cup una mappa storica della stessa Firenze: “Era tanto che speravo di esordire nel monomarca tricolore di Porsche - ha detto il pilota del team Ghinzani Arco -, in questo weekend la prospettiva principale è più che altro quella di imparare, anche perché torno a competere senza utilizzare il sistema Abs in frenata dopo ben sei anni. L’ultima volta fu nel GT Italiano, in più con il modello 997, quindi una vettura di due generazioni più datata. Quindi qualcosa di molto diverso”.

Anche se un piccolo test, un turno di 10 giri a Cremona, Pisani lo aveva effettuato due anni fa con Dinamic, “ma non era in previsione futura”, sottolinea. Poi rilancia: “Comunque mi piacerebbe entrare fisso in Carrera Cup Italia e infatti sto cercando di lavorarci anche in ottica 2024”.

Nel frattempo c'è il presente, Monza, appunto: un inizio a lavorare propriosul freno nelle libere di ieri, svolte "in sicurezza", come sottolinea lo stesso Pisani: "Molto contento del setup e della macchina, i punti sono qualcosa di raggiungibile, onestamente".

Anche se nelle due gare, fra oggi e domani, scatterà dalla 14esima fila sulla griglia di partenza, frutto delle qualifiche svolte in mattinata, che il ravennate ha così commentato: "Sono contento e scontento, perché so dove ho il margine per entrare nei 15, tra la P13 e la P17 diciamo. Ho avuto un po’ di problemi perché non vedendo i tempi sul dashboard e avendo noie anche alla radio di fatto ho girato alla cieca e mi ha condizionato. Però sto prendendo confidenza con il freno, il che non era scontato, penso in realtà che in gara ci potremo divertire, vediamo. Sono comunque contento, come prima esperienza, abituato alla ‘991’, va già bene. Il problema, da quello che vedo in telemetria, è la frenata, che in una giornata diventa difficile mettere a posto del tutto, però abbiamo già tolto due secondi rispetto alle libere e ora in gara vediamo di toglierne un altro”.