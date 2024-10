Carrera Cup Italia | Monza: le penalità promuovono i contendenti al titolo

Arrivano due penalità e un aggiornamento importante nella rincorsa alla Michelin Cup nel post-qualifiche dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Pesa come un macigno sulla prestazione di Huub Van Eijndhoven la penalità che l'alfiere di BeDriver è stata comminata per il non rispetto di una doppia bandiera gialla proprio nel finale del turno.

Qualificatosi secondo in prima fila a oltre mezzo secondo dall'1'47"650 del poleman Robert De Haan, a Van Eijendhoven sono stati cancellati tutti i tempi e quindi l'olandese si schiererà in ultima fila. Un fatto che consente ai contendenti al titolo di avanzare di una posizione e sfidare "direttamente" De Haan per la vittoria.

In gara 1, infatti, qualificatosi con il terzo miglior crono, Keagan Masters si schiererà ora in prima fila, seguito da Larry Ten Voorde in terza posizione, da Oliver Gray in quarta e da Marvin Klein in quinta. E così via. Invece, Van Eijndhoven scatterà da fondo gruppo precedendo il solo Paolo Gnemmi.

Il pilota di Ebimotors è stato protagonista di una sfortunatissima qualifica quando già nei primi minuti ha dovuto fermare la 911 GT3 Cup numero 51 a bordo pista perdendo l'intero turno. Il team di Enrico Borghi ha immediatamente sostituito il propulsore danneggiato e così l driver di casa potrà schierarsi al via e, seppure da una posizione non favorevole, giocarsi la possibilità di rimanere in corsa per il titolo Michelin Cup, con i rivali diretti Alberto De Amicis e Francesco Fenici che invece scatteranno davanti a tuti in categoria.

La griglia di gara 1 cambia anche per Lodovico Laurini, penalizzato di due posizioni per il contatto provocato su Pietro Armanni prima della Ascari che ha provocato un'interruzione del turno con bandiera rossa.

Ecco dunque di seguito i risultati finali delle qualifiche per gara 1 a Monza.