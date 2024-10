Carrera Cup Italia | Monza: la pioggia scombinerà i piani e i... jolly?

Inizia con una leggera ma insistente pioggia l'ultimo e decisivo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia di scena a Monza fino a domenica. Tutti presenti i 33 attesi al via al briefing con il direttore di gara Massimiliano Ghinassi, che ha sottolineato particolarmente anche l'aspetto sportività e fair play in una sfida che prevede tutte le assegnazioni dei titoli.

Naturalmente a iniziare da quello assoluto, che vede Masters, Ten Voorde e Klein coinvolti al culmine di una stagione che li ha visti spesso e volentieri fronteggiarsi in pista (con anche qualche manovra poi sanzionata proprio nello scorso round disputato a Vallelunga) e che si auspica non venga condizionato o influenzato dalla condotta degli altri piloti.

In questo senso le raccomandazioni di Ghinassi in particolare con le new-entry di Monza (Rovanpera, Van Eijndhoven e De Hann) sono state chiarissime: evitare scorrettezze (ovvio), ma anche di cacciarsi in possibili guai. Correre con il cervello acceso, insomma.

Tanto più che la Prima Variante è già temuta dai più, perché l'imbuto della prima curva subito dopo la partenza (e anche le eventuali ripartenze da safety car) evoca ricordi e trascorsi non sempre edificanti qui nel Tempio della Velocità. E se n'è parlato eccome fra protagonisti e direzione gara.

Insomma, si spera e si confida che tutto possa svolgersi nella maniera più regolare e sportiva possibile, mentre su Monza continuano a cadere le ultime goccioline di una pioggia che di fatto persevera in Brianza da ben oltre 24 ore.

E' un imprevisto che potrebbe. anche scombinare i piani di alcuni team e protagonisti. Non solo perché una prova libere sul bagnato (anche se con gli occhi all'insù si spera ancora che possa svolgersi almeno per metà su fondo asciutto o quasi) influirebbe sul lavoro di messa a punto delle vetture e sul feeling di guida dei piloti in vista soprattutto delle qualifiche di domani mattina, ma anche perché ci sono da considerare dei piccoli "casi" relativi agli pneumatici jolly.

Intanto la situazione, che potrebbe rivelarsi anche piuttosto importante nell'economia generale di un weekend che si annuncia tiratissimo. Per il titolo assoluto, hanno a disposizione un set completo di Michelin nuove in più sia Masters sia Ten Voorde.

Klein, invece, avrebbe soltanto due pneumatici in più, magari da poter utilizzare in appoggio, avendone già richiesti 10 (il massimo consentito in stagione sono 12) nelle cinque tappe precedenti.

Detto che in Michelin Cup tutti e tre i contendenti (Fenici, De Amicis e Gnemmi) hanno a disposizione un set completo, c'è da considerare quali jolly richiesti a Vallelunga siano stati effettivamente utilizzati in gara. Perché se non sono tate montate al via, significa avere a disposizione delle Michelin nuove extra da poter utilizzare proprio nelle libere odierne qui a Monza (solo al venerdì quindi, in gara si possono utilizzare soltanto quelle richieste sul posto).

Secondo quanto richiesto a Vallelunga, il "vantaggio" potrebbe riguardare sia Ten Voorde (che ne aveva volute ben 4, quindi un set intero) sia Klein, che ne aveva a sua volta richieste 2 e pare che non le abbia utilizzate nelle due gare disputate sul circuito romano (e in ogni caso la sua gara 1 era durata una curva in conseguenza del contatto proprio con il campione in carica...).

Certo, con la pioviggine che continua a cadere le jolly usciranno dai temi della giornata, ma nel caso le prove libere si svolgano almeno in buona parte in condizioni di asciutto (o quasi) a qualcuno potranno sicuramente tornare utili...