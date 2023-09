Carrera Cup Italia | Monza: Gnemmi e la nuova chance in Michelin Cup

E' sempre un uomo in tuta Ebimotors, ma stavolta tocca a Paolo Gnemmi esultare per la pole position di gara 1 ottenuta nella Michelin Cup stamattina a Monza nelle qualifiche del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia.

Il driver lombardo, che sull'Autodromo Nazionale gioca in casa, ha preceduto il compagno di squadra e finora assoluto dominatore della categoria in questo 2023 Alberto De Amicis, che in ogni caso in pole position si accomoderà domani per gara 2.

Nel frattempo oggi pomeriggio toccherà a Gnemmi, che ha la grande occasione di ottenere il primo successo stagionale, fra l'altro mantenendo comunque la squadra comasca sul primo gradino del podio.

Ma è presto per sapere che cosa succederà in gara. Prima sarebbe da raccontare come sia riuscito a battere di ben 6 decimi il veloce compagno di team: "Onestamente non lo so - esordisce Gnemmi -; voglio andarlo a scoprire!".

Ma un "pilota-ingegnere" come te una spiegazione può averla anche prima di riguardare tutto...

"Un'idea è che abbia preso una buona scia, visto che giravo dietro a delle macchine di Ombra Racing. Comunque voglio andare a vedere bene, perché 6 decimi più veloce di De Amicis non sono affatto pochi."

Forse hai migliorato anche qualcosa di guida?

"Credo di aver migliorato all'Ascari, che è stato un po' un problema nelle libere, per il resto ho velocizzato il più possibile il tutto."

Ora in gara sarà battaglia vera?

"Io spero non si creino problemi con i piloti Pro che si sono piazzati fra di noi. A me piacerebbe fare la solita gara tra i Michelin Cup e le facciamo sempre belle pulite, senza finire nei freni di ragazzi magari un po' più giovani e magari irruenti, soprattutto qui a Monza, dove ho già dei trascorsi..."

Monza è casa per te: che cosa significherebbe il massimo risultato qui per te?

"Sarebbe fantastico, ci sono tutti gli amici, il pubblico... Nella gara di casa ci terrei proprio e mi aiuterebbe molto a recuperare la vittoria in gara 2 del Mugello, da primo a macchina demolita a un giro e tre curve dalla fine (dopo il testacoda e incidente con rimasto coinvolto Francesco Fenici, ndr). Vincessi gara 1 potrei chiudere qui il campionato, sarei a posto così!"

Ma per il titolo De Amicis è ancora raggiungibile?

"Quest'anno no. Ha troppo vantaggio, ha vinto 6 gare (su 6, ndr), può iniziare ad amministrare se c'è bisogno. A me piacerebbe riuscire a concludere nei primi 3. Diciamo che io De Giacomi e Fenici più o meno ce la giochiamo e oggi è andato molto bene anche Giorgi. De Amicis sta di fatto facendo un altro campionato tra virgolette, meritatissimo fra l'altro, lo sta facendo con ottimo metodo."