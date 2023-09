Carrera Cup Italia | Monza: Ten Voorde brucia Masters in gara 2

Finisce con la vittoria di Larry Ten Voorde anche in gara 2 il weekend del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Se in gara 1 era stato favorito dal contatto Iaquinta-Masters, stavolta l'asso olandese di EF Racing si è guadagnato la prima posizione fin dal via bruciando proprio Keagan Masters, che gli partiva davanti in pole.

Ten Voorde ha montato appositamente delle Michelin "jolly" nuove e infatti da quel momento in poi la sua è stata una gara in solitaria, fra l'altro condita da una serie impresisonante di giri veloci e terminata non solo con lo champagne della vittoria in gara ma anche con la leadership in campionato, che seppure di pochissimo ritrova al rientro dopo averla già occupata nel primo weekend dell'anno a Misano.

Bellissima alle sue spalle la battaglia per il podio. A inizio gara anche Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport)era riuscito a sopravanzare Masters alla prima curva, ma poi l'alfiere di Ombra Racing ha atteso il momento giusto per risalire almeno secondo e quel momento è arrivato al giro 11, quando il sudafricano ha superato il campione in carica nel tratto delle due Lesmo.

Bella la manovra di Masters, che ha così potuto celebrare almeno la piazza d'onore dopo lo sfortunato patatrack di ieri mentre era in lotta per la vittoria. A Quaresmini, invece, non è riuscito ripetere il podio di sabato a causa di un lungo in Prima Variante al giro 12. Stavolta è toccato al compagno di squadra Giorgio Amati, che a sua volta ha potuto rifarsi dopo l'incolpevole contatto con Zakhar Slutskii in gara 1.

Alle spalle di Amati anche Benny Strignano ha approfittato del lungo di Quaresmini per guadagnare la quarta posizione, che al traguardo gli è valso il secondo quarto posto del weekend con la 911 GT3 Cup di Villorba Corse. Quaresmini ha così dovuto accontentarsi della top-5, perdendo la testa della classifica generale a favore di Ten Voorde e precedendo Simone Iaquinta.

Il bicampione di Ghinzani Arco Motorsport, penalizzato in griglia e retrocesso dalla pole al nono posto, ha cercato la rimonta e fino agli ultimi giri è stato in lotta con gli altri, prima di accontentarsi definitivamente della sesta posizione, complice qualche noia al propulsore negli ultimi giri.

Autori di una gara 2 molto regolare, in maniera non dissimile da quanto entrambi avevano già fatto sabato, più staccati Aldo Festante (Dinamic Motorsport) e Leonardo Caglioni (Ombra Racing) hanno concluso settimo e ottavo rispettivamente.

Consistente e interessante, per come l'ha conquistato, il nono posto di Jorge Lorenzo. Il già campione delle due ruote ha ritrovato una preziosa top-10 per il Team Q8 Hi Perform dopo aver superato diversi rivali nei primi giri, in bagarre con Riccardo Agostini (nel finale scivolato fuori dalla zona punti con Villorba Corse) e Alberto Cerqui (non andato oltre l'11esima piazza con BeDriver).

A conferma del feeling con l'Autodromo Nazionale, dopo il sesto posto in grande rimonta di ieri, Lodovico Laurini si è confermato in top-10 completandola al volante della 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport.

Difficili, invece, le rispettive gare di Diego Bertonelli (solo 12esimo con Bonaldi Motorsport) e Matteo Malucelli (solo 14esimo con il team di famiglia): per quest'ultimo un weekend davvero difficile quello vissuto a Monza.

Nella Michelin Cup, Alberto De Amicis ha ripreso il passo tornando alla vittoria e mettendo l'ipoteca sul titolo di categoria dopo che ieri una penalità post-gara lo aveva retrocesso secondo. Difficile per i rivali contrastare l'alfiere di Ebimotors quest'anno, anche se Alex De Giacomi non ha mollato un centimetro dopo aver perso posizioni in una bagarre con un driver Pro, rimontando fino al terzo posto sul podio per ulteriori punti a dare ossigeno al suo inseguimento.

Sul secondo gradino del podio, invece, si è inserito un ritrovato Francesco Fenici. L'alfiere di AB Racing era reduce dallo sfortunato incidente del Mugello e ha cercato di riprendere il ritmo dopo due mesi senza allenamento. E' stato premiato da una buona gara 2, nella quale ha appunto ritrovato anche il podio.

E ora si va al Porsche Festival: la Carrera Cup Italia tornerà protagonista nel contesto più appassionato e atteso e viste le premesse preannuncia uno spettacolare quinto e penultimo round al Misano World Circuit nel weekend dell'8 ottobre.