Carrera Cup Italia | Monza: Klein vince e si rilancia in gara 1!

A Monza è Marvin Klein il trionfatore di gara 1 dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia, che domani deciderà il titolo assoluto in gara 2 a partire dalle 12.40 (diretta su Dazn) con ancora coinvolti sia il francese sia Keagan Masters, oggi 4°, mentre Larry Ten Voorde manda in testacoda il poleman Robert De Haan con conseguente ritiro di entrambi e possibilità di conferma del titolo 2023 ora ridotte a un lumicino per l'olandese di Fulgenzi Racing.

In classifica generale in testa resta infatti Masters, che con il Team Q8 Hi Perform aveva condotto a inizio gara grazie all'ottimo spunto in partenza con il quale ha bruciato De Haan, mentre Klein insegue ora a pochi punti ma ha un piccolo vantaggio nel momentaneo gioco degli "scarti".

Il due volta campione francese di Target Competition, ritrovatosi alle spalle di Masters con De Hann e Ten Voorde out al giro 3 in Prima Variante alla ripartenza dalla prima safety car impiegata al primo giro per l'uscita di scena di Brusa, Laurini e Felbermayr, al giro 7 ha infilato il rivale sudafricano con una chirurgica manovra alla Lesmo 2 e ha poi condotto fino al traguardo gestendo nel mezzo anche un'altra safety car, impiegata al giro 9 per recuperare la 911 GT3 Cup di Schuring parcheggiata fuoripista.

La lotta per il podio di gara ha infuriato a lungo fra i protagonisti di testa con il vincitore Klein, Masters, Oliver Gray, Simone Iaquinta e Lirim Zendeli in top-5 a metà gara e a suon di duelli vinti in rimonta proprio Iaquinta ha artigliato uno splendido secondo posto, portando al miglior risultato stagionale la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani.

Il due volte campione ha preceduto sul traguardo Zendeli, terzo e dunque anche lui a far festa sul podio e vincitore della classifica Rookie, con relativo titolo messo definitivamente in cassaforte dal 25enne tedesco di Ombra Racing, mentre l'avversario diretto Francesco Braschi deve accontentarsi del 14esimo posto al traguardo ma impreziosito dal giro più veloce della gara, ottenuto proprio all'ultimo passaggio in 1'48"310 con la 911 GT3 Cup di DInamic Motorsport.

Sotto al podio ha concluso invece Masters, quarto dopo essere stato superato dai rivali in Prima Variante alla ripartenza dalla seconda safety car al giro 11, episodio controverso perché nel frangente Zendeli potrebbe aver tagliato la curva nel parallelo duello con Gray, che a sua volta sotto alla bandiera a scacchi completa la top-5 con Ombra Racing.

Viste le tante battaglie ravvicinate e i tanti "under investigation" usciti a monitor durante la corsa, al momento per la conferma della top-5 definitiva ci sarà molto probabilmente da attendere il lavoro dei commissari sportivi.

Fra i grandi protagonisti, da sottolineare le rimonte di Gianmarco Quaresmini, da P14 a P7 con Tsunami RT, e del due volte iridato rally Kalle Rovanpera, bravo a non commettere errori nonostante i tanti duelli e il caos vissuto in pista e capace di risalire da 21esimo a nono con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani con la quale è all'esordio a Monza.

In top-10 hanno quindi concluso anche i due alfieri TDE Diego Bertonelli (sesto) e il giovane tedesco Daniel Gregor (decimo), mentre Janne Stiak ha chiuso nono con la seconda 911 GT3 Cup di Target Competition rimasta in gara dopo l'uscita di scena dell'incolpevole De Haan al giro 3.

Ed è stata battaglia anche in Michelin Cup, dove Alberto De Amicis, scattato dalla pole di categoria, comanda fino al traguardo e con Ebimotors centra un successo cruciale che ora lo pone in posizione ideale in vista della finale gara 2 in cui si assegnerà il titolo.

Il rivale numero uno resta Francesco Fenici, che con Raptor Engineering conclude sul terzo gradino del podio, superato però anche dall'altro alfiere Ebimotors, Paolo Gnemmi. Brillante la rimonta del padrone di casa, che era scattato dal fondo dello schieramento dopo che un problema meccanico gli aveva impedito di disputare le qualifiche.