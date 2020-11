Carrera Cup Italia, Monza: Fumanelli "full attack" nella gara di casa

La stagione 2020 del Team Q8 Hi Perform ha saputo vivere e regalare forti emozioni nella Porsche Carrera Cup Italia, che ha visto l’esordio di David Fumanelli al volante di una 911 GT3 Cup. Dal primo podio centrato al primo round sul tracciato del Mugello alla vittoria conquistata a Imola, il pilota del Team Q8 Hi Perform ha sempre dimostrato determinazione e una costanza che gli ha permesso di presentarsi all'ultimo appuntamento della stagione al terzo posto in classifica generale a 22 punti dalla vetta.

Un risultato che lo candida al ruolo di "terzo incomodo" tra Simone Iaquinta e Gianmarco Quaresmini per la conquista del titolo 2020, che sarà deciso nel weekend all'Autodromo Nazionale di Monza, la pista di casa per il giovane pilota brianzolo: "Gara dopo gara - commenta Fumanelli - abbiamo dimostrato di poter lottare con i primi, siamo sempre stati lì davanti, abbiamo conquistato podi e punti preziosi per il campionato. Arriviamo a Monza aritmeticamente ancora in gioco per il titolo, anche se ovviamente non sarà una passeggiata. Il mio solo pensiero è quello di attaccare e spingere al massimo per dare la degna conclusione a una bella stagione".

- David Fumanelli, pilota team Q8 Hi Perform. “Indubbiamente il bilancio della stagione 2020 del Team Q8 Hi Perform è decisamente positivo, abbiamo distanziato la maggior parte degli avversari in classifica generale e siamo gli unici veri contendenti al titolo. La matematica è dalla nostra parte, tutto è ancora possibile anche se non sarà un'impresa facile. Oltretutto l’incognita meteo di novembre rende le previsioni ancora più difficili L'unica certezza è che David lotterà per la vittoria come ha sempre fatto." - Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia