Carrera Cup Italia | Monza: e ora chi fermerà Ten Voorde?

Finché nella classifica generale della Porsche Carrera Cup Italia si trattava di averlo dietro, allora si poteva anche pensare di resistere cercando di fare il meglio possibile. Ora che però Ten Voorde ha preso le redini del campionato, pur con soli due punti su Quaresmini, la prospettiva deve per forza cambiare per i tanti (e veloci) piloti italiani che inseguono le possibilità di titolo.

Dal round del Porsche Festival a Misano il 7-8 ottobre gli inseguitori dovranno attaccare e farlo anche nel migliore dei modi, senza la minima sbavatura. Perché il Ten Voorde visto a Monza nel quarto round del monomarca di Porsche Italia appena conclusosi ha dato una dimostrazione di forza di alto livello.

E non è solo questione di doppiette. A Monza come a Misano. E' la gestione complessiva della prestazione, della vettura, delle situazioni (prevedibili e imprevedibili) e di tutto ciò che ruota intorno che sull'Autodromo Nazionale ha davvero impressionato.

Naturalmente Ten Voorde è un campione che seppur giovane è possibile considerare già "consumato", un professionista internazionale ben noto, soprattutto nel mondo delle "Cup" di Porsche. Non a caso è stata la scelta di Enrico Fulgenzi per il suo team. E' anche qui non è solo questione di risultati, di vincere le gare.

La concorrenza che se lo ritroverà di fronte a Misano, però, può fare certamente di meglio rispetto a quanto in parte visto in questo weekend. Tra contatti e contattini, errori ed errorini, occasioni perse e qualche bagarre di troppo o addirittura inutile, la sensazione è che in generale da Quaresmini in giù sia mancata la lucidità nel fare le cose al 100% e che questa sia da recuperare in toto per il Porsche Festival.

La classifica è ancora molto corta e nell'automobilismo mai nulla è scontato, quindi è difficile non poter considerare ancora in lotta per il titolo almeno i primi 6-7 con ancora due weekend da disputare. Considerando anche il fatto che fra questi ci sono dei piloti la cui esperienza dovrebbe aiutare non poco. Se poi Ten Voorde risulterà imprendibile ok, ma nel mese di ottobre è attesa una risposta dagli inseguitori. Fra l'altro con ancora anche il titolo Team in palio...

Nel frattempo, di seguito tutte le nuove classifiche di campionato.

Assoluta: 1. Ten Voorde 108 punti; 2. Quaresmini 106; 3. Cerqui 95; 4. Bertonelli 94; 5. Agostini 92; 6. Malucelli 87; 7. Amati 74; 8. Festante 69; 9. Iaquinta 65; 10. Strignano 64.

Michelin Cup: 1. De Amicis 117 punti; 2. De Giacomi 87; 3. Fenici 63; 4. Gnemmi 47; 5. Giorgi 41.

Team: 1. Dinamic Motorsport 213 punti; 2. Villorba Corse 162; 3. EF Racing 130; 4. Ombra Racing 102; 5. Bonaldi Motorsport 99.