Carrera Cup Italia | Monza: è Braschi il nominato dello Scholarship Programme

E' stato il talento in erba che fin da inizio stagione ha mostrato di poter competere con i big della Porsche Carrera Cup Italia 2024, con i quali ha condiviso il podio già nel primo appuntamento di Misano. Il monomarca tricolore si è concluso oggi a Monza chiudendo anche il cerchio di Francesco Braschi.

Il 19enne cattolichino di Dinamic Motorsport, che compirà 20 anni a fine novembre, è stato selezionato dallo staff responsabile del progetto come miglior giovane dello Scholarship Programme 2024 e dunque si giocherà la selezione come futuro pilota Junior Porsche rappresentando il "vivaio" della Carrera Cup Italia a fronte dei migliori giovani scelti dalle altre Carrera Cup nazionali.

"In questa stagione non era affatto facile essere selezionato - ha detto Braschi dopo l'annuncio dato nel post-gara 2 da coach Andrea Boldrini - e poi ho lottato con tutti i piloti di alto livello, qui come in Supercup, sono veramente contento della mia stagione e ringrazio tutto lo staff Carrera Cup che mi ha seguito nella Scholarship. Mi ha aiutato a crescere e continuiamo così e sarà fatto un buon lavoro."

Proprio a Monza il giovane romagnolo non è riuscito a essere protagonista, però, anche perché in entrambe le gare è stato coinvolto in contatti (senza colpe sue) che di fatto lo hanno escluso dalla battaglia: "In qualifica è stato un terzo al lotto e se parti un po' dietro... mi hanno centrato in entrambe le gare e sono stato piuttosto sfortunato".

Peccato che quest'anno il processo di selezione non preveda lo Shoot-Out: "Sarebbe stata una bella occasione di confronto con gli altri, tutti ad armi pari, ma ce la giochiamo lo stesso. Poi spero anche di essere presente il prossimo anno. L'intenzione è quella di tornare in questi campionati. La Carrera Cup Italia mi è piaciuta molto, anche per organizzazione. Poi ci sono stati anche dei momenti amari, oltre a un po' di sfortuna in alcune gare, ma è così, il motorsport devi prenderlo per come è".

"Se mi aspettavo la nomination? Io ho messo il massimo di me stesso - conclude Braschi - e quando sei sicuro che hai fatto tutto al meglio e vedi che i risultati arrivano ci speri. Sempre con il sorriso perché la vita e una e quindi godersi il momento. Tutti i ragazzi dello Schoalrship sono migliorati tantissimo durante la stagione e a Vallelunga c'è stato un podio con tre rookie, io sono molto contento. E c'è stato anche un buon rapporto fra noi."