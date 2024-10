Carrera Cup Italia | Monza: doppia sfida a 3 nel gran finale con esordio di Rovanpera

Un grande classico della letteratura gialla è “Il segno dei 4”, il mistero del gran finale della Porsche Carrera Cup Italia, invece, a Monza questo fine settimana vivrà interamente sotto al segno del 3. O dei 3, sia per il titolo di campione assoluto sia per il titolo della Michelin Cup. Il “caso” che si risolverà da venerdì a domenica si prospetta come uno dei più avvincenti di sempre a coronamento di una stagione di rilievo che sta affermando sempre più a un livello internazionale il monomarca tricolore.

Nel Tempio della Velocità, Keagan Masters, Larry Ten Voorde e Marvin Klein si contenderanno una quanto mai ambita corona 2024, mentre uno solo tra Francesco Maria Fenici, Alberto De Amicis e Paolo Gnemmi alzerà una Michelin Cup forse mai così equilibrata. E in mezzo è molto atteso l’esordio in Carrera Cup Italia di Kalle Rovanpera.

Dopo alcune presenze nell’omologa serie del Benelux, impreziosite da due vittorie, il 24enne asso finlandese due volte campione del mondo rally sarà fra i 34 piloti iscritti al via del weekend (record stagionale) al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano, team a sua volta atteso alla prova casalinga. Una new-entry di massimo prestigio che si affianca ad altre interessanti novità attese in pista, dove appunto arriva al culmine la sfida che assegna il titolo di campione 2024.

Masters, 24enne sudafricano del Team Q8 Hi Perform, arriva alla resa dei conti finale da attuale capoclassifica, mentre l’olandese campione in carica Ten Voorde insegue a un solo punto con Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine e Klein, già due volte titolato nella Carrera Cup France, punta al ruolo di terzo incomodo per centrare quello che diventerebbe il suo primo titolo in Italia con Target Competition – Centro Porsche Bolzano.

Se Klein insegue Masters con 12 lunghezze da recuperare, Target Competition guida la classifica a squadre e in una sfida che si incrocia ulteriormente si contenderà il titolo Team proprio con l’Enrico Fulgenzi Racing di Ten Voorde.

A Monza le due decisive gare finali della Carrera Cup Italia 2024 si disputano sabato alle 15.50 e domenica alle 12.40 con trasmissione in diretta e on demand su Dazn (anche in modalità gratuita). Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, saranno inoltre disponibili in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

Pro e giovani da urlo

Masters arriva da leader all’appuntamento decisivo sui 5793 metri del circuito brianzolo grazie alla vittoria e ai 5 podi ottenuti finora e proprio a Monza vanta precedenti di rilievo, tra la sua prima vittoria nel monomarca tricolore centrata nella stagione d’esordio 2022 e la pole position ottenuta lo scorso anno. Ten Voorde a Monza ha invece conquistato il suo terzo titolo in Porsche Supercup in occasione della tappa disputata nel weekend del GP d’Italia il 1° settembre scorso.

Nella sfida che coinvolge anche Klein potrebbe pesare il fattore “scarti” (il peggior risultato stagionale non sarà considerato nel punteggio finale), mentre matematicamente in corsa per il titolo sarebbe anche Lirim Zendeli. Il 25enne pilota tedesco di Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo insegue piuttosto staccato il terzetto di testa (meno 33 da Masters), è reduce dai due podi colti a Vallelunga e in realtà è coinvolto con Francesco Braschi (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona) nel duello per il titolo Rookie per la prima volta istituito da Porsche Italia e riservato ai conduttori che affrontano la prima stagione in Carrera Cup senza esperienze pregresse al volante della 911 GT3 Cup.

A Zendeli manca una manciata di punti per aggiudicarsi l’alloro, mentre per Braschi gli orizzonti di Monza comprendono anche la competizione interna allo Scholarship Programme. Al termine di gara 2, domenica a Monza uno dei talenti under 23 del progetto di coaching di Porsche Italia andrà in nomination, cioè sarà scelto per partecipare alla selezione che coinvolgerà i più giovani piloti provenienti dalle varie Carrera Cup nazionali, con la possibilità di diventare pilota Junior Porsche.

Sul circuito brianzolo sono undici gli under 23 dello Scholarship Programme presenti: oltre a Braschi, 19enne driver di Cattolica nella stagione d’esordio già capace di conquistare il podio a Misano e Imola, approdano a Monza in decisa progressione Janne Stiak, il 17enne tedesco di Target Competition – Centro Porsche Bolzano vincitore della sua prima gara tricolore nell’ultimo appuntamento a Vallelunga, il 18enne olandese Flynt Schuring, anche lui al primo centro nella gara 1 disputata sul circuito romano con Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine, il 21enne australiano Bayley Hall, che invece a Vallelunga è salito sul suo primo podio con BeDriver – Centro Porsche Napoli, e il 19enne britannico Oliver Gray (Ombra Racing – Centro Porsche Torino, mentre con il team The Driving Experiences si schierano il tedesco Daniel Gregor (Centro Porsche Parma) e l’austriaco Horst Felix Felbermayr (Centro Porsche Bari), con Prima Ghinzani – Centro Porsche Firenze il 19enne bresciano Pietro Armanni, con Raptor Engineering- Centro Porsche Catania il 17enne rookie romano Flavio Olivieri e con Villorba Corse – Centro Porsche Treviso il 21enne padovano Steven Giacon e il pordenonese Nicholas Pujatti, ancora 16enne e il più giovane in assoluto.

Nella pattuglia degli italiani, rilanciano la sfida per un finale degno del proprio palmares il due volte campione Simone Iaquinta, a podio a Imola con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano, e Diego Bertonelli, che a Vallelunga è anche lui tornato sul podio con The Driving Experiences – Centri Porsche di Roma. Un exploit all’inseguimento del primo podio stagionale è invece l’obiettivo di Aldo Festante (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna), del campione 2021 Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e del bi-campione Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia).

Tra le novità, al gran finale 2024 oltre a Rovanpera esordiscono nel monomarca italiano gli olandesi Robert De Haan, a 18 anni recente vincitore del titolo Rookie in Porsche Supercup e a Monza al via con Target Competition – Centro Porsche Bolzano, e il 25enne Huub Van Eijndhoven, alla prima con BeDriver- Centro Porsche Piacenza.

Al rientro dopo il debutto vissuto a Imola il mese scorso sarà invece il fiorentino classe 1999 Cosimo Papi, che torna nelle file di Ebimotors – Centro Porsche Varese completando lo schieramento dei Pro insieme a Filippo Fant (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro) e al rientrante Lodovico Laurini, che proprio a Monza vinse la sua prima gara nella serie nel 2019 e ora esordisce in stagione con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena.

Michelin Cup thrilling

Monza decide tutto anche nell’equilibrata rincorsa alla Michelin Cup. La sfida principale è lanciata all’attuale capoclassifica Francesco Maria Fenici, che per la prima volta si gioca il titolo al volante della 911 GT3 Cup di Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma.

Il pilota romano vanta solo una manciata di punti di vantaggio su una concorrenza esperta e competitiva rappresentata dal campione in carica Alberto De Amicis e, un po’ più staccato, dal padrone di casa Paolo Gnemmi, compagni di squadra in Ebimotors – Centro Porsche Varese.

In lotta per il podio a Monza sono poi attesi Cesare Brusa con Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano e Stefano Stefanelli con il Team Malucelli – Centro Porsche Mantova. Al ruolo di outsider si candida infine il driver romeno di Villorba Corse – Centro Porsche Treviso Horia-Traian Chirigut, mentre la new-entry di categoria è il giapponese Takami Motoki con Ombra Racing, all’esordio in Carrera Cup Italia proveniente dagli impegni nel monomarca svizzero.

Programma completo

La finalissima di Monza è il sesto round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2024 e accende i motori venerdì 4 ottobre per disputare la sessione di prove libere in programma dalle 14.10 alle 15.10. Le qualifiche di sabato decideranno gli schieramenti di partenza del weekend a partire dalle 9.20, con gara 1 pronta a prendere il via sempre sabato alle 15.50.

Gara 2 coronerà quindi la stagione domenica dalle 12.40, mentre alle 15.00 nella hospitality Porsche sarà proclamato il vincitore dello Scholarship Programme. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Dazn anche in modalità gratuita e in diretta streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Le classifiche

Assoluta: 1. Masters 167 punti; 2. Ten Voorde 166; 3. Klein 155; 4. Zendeli 134; 5. Bertonelli 91; 6. Braschi 86; 7. Stiak 82; 8. Schuring 80; 9. Festante 76; 10. Iaquinta 72.

Rookie: 1. Zendeli 134 punti; 2. Braschi 86; 3. Gray 47; 4. Gregor 32; 5. Pujatti 16.

Michelin Cup: 1. Fenici 104 punti; 2. De Amicis 96; 3. Gnemmi 88; 4. De Giacomi 72; 5. Brusa 53.

Team: 1. Target Competition 262 punti; 2. Enrico Fulgenzi Racing 240; 3. Ombra Racing 199; 4. Dinamic Motorsport 189; 5. The Driving Experiences 154.

Gli iscritti per Monza