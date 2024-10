Carrera Cup Italia | Monza decide tutto: TV e programma del weekend

Sfide a tutto campo il prossimo weekend sono attese nell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia, che dopo oltre un anno torna in azione a Monza. Il Tempio della Velocità sarà lo scenario ideale per la resa dei conti finale.

Spettacolari le premesse della sfida per la corona assoluta di campione 2024, per la quale si sfidano Keagan Masters, che alla tappa conclusiva arriverà da leader con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform, il campione in carica Larry Ten Voorde, staccato di appena un punto, e Marvin Klein, che insegue a 12 punti, gap non impossibile da colmare considerando che in totale in palio ci sono ben 56 punti.

Con l'attesa di una quota iscritta che dovrebbe confermarsi oltre la trentina di protagonisti, Monza deciderà anche i titoli Michelin Cup, Rookie e Team e il gran finale sarà la nomination dello Scholarship Programme che premierà il miglior under 23 della stagione secondo lo staff di Porsche Italia che ha seguito passo dopo passo le evoluzioni dei 9 talenti inseriti quest'anno nel progetto di coaching.

Il candidato del monomarca tricolore selezionato immediatamente a seguire gara 2 di Monza concorrerà insieme agli altri migliori giovani delle altre Carrera Cup disputate nel mondo a ottenere un sedile come pilota Junior di Porsche per la prossima stagione.

A Monza, lo showdown della Porsche Carrera Cup Italia non prevede test pre-gara al giovedì e dunque sarà già fondamentale l'ora di (rove libere che venerdì 4 ottobre apre il programma dalle 14.10 alle 15.10.

Sabato mattina sarà battaglia per le pole position nei 40 minuti di qualifiche previste, al via alle 9.20. Sempre sabato, alle 15.50 scatta gara 1, mentre domenica gara 2 corona a partire dalle 12.40 una stagione vissuta ai più elevati livelli mai visti nel prestigioso monomarca.

Entrambe le corse (sulla distanza di 30 minuti + 1 giro) saranno trasmesse in diretta e on demand sulla piattaforma Dazn e in live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it, con telecronaca affidata alla coinvolgente voce di Guido Schittone.

Su Dazn è prevista anche la modalità gratuita: per tutte le gare e i contenuti on demand della stagione è sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su http://dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in homepage, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.